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कानपुर का रोजगार मेला क्यों साबित हुआ फ्लॉप शो, 2600 नौकरियों में कितने रोजगार मिले, जानिए

सेवायोजन कार्यालय ने आखिर क्या वजह बताई, जानिए बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला.

फ्लॉप शो साबित रहा रोजगार मेला
फ्लॉप शो साबित रहा रोजगार मेला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 8:48 AM IST

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कानपुर: शहर में प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय के अफसरों की ओर से दावा किया गया है कि साल के अंत तक हजारों युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वह पूरी तरह से इसके विपरीत है. सोमवार को शहर के किदवई नगर स्थित राष्ट्रीय इंटर कालेज में आयोजित रोजगार मेला में 2600 पदों पर नौकरियां आई थीं, जिसमें विभागीय जिम्मेदारों का कहना था, अधिक से अधिक युवाओं को हम नौकरियां देंगे. हमेशा की तरह कंपनी प्रतिनिधि से लेकर मुख्य अतिथि व अन्य अतिथि तो समय से पहुंचे, मगर, प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या महज 657 ही रही, जिनमें से 290 को अंतिम रूप से चयनित कर नौकरी के लेटर दिए गए.

सहायक निदेशक सेवायोजन कानपुर मंडल उज्ज्वल सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश के चलते प्रतिभाग करने वाले युवाओं की संख्या ही कम रह गई. वहीं, अधिकतर ने नौकरी का विकल्प केवल इसलिए नहीं चुना क्योंकि जो नौकरियां थीं वह अहमदाबाद, हरियाणा, नोएडा समेत अन्य शहरों में थीं। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी व दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह मौजूद रहे.

12 हजार युवाओं को कॉल कराई गई: विभागीय अफसरों ने बताया, रोजगार मेला में अधिक से अधिक युवा नौकरी हासिल कर सकें, इसके लिए विकास भवन स्थित कॉल सेंटर से 12 हजार युवाओं को कॉल कराई गई थी. बावजूद इसके युवा आवेदन करने नहीं आए. प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय से भी कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेला को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया. पर युवाओं ने मेला को लेकर रुचि नहीं दिखाई. सहायक निदेशक ने कहा, अब शहर के डिग्री कालेजों में रोजगार मेला को लेकर अभियान संचालित करेंगे.

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