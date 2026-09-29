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कानपुर का रोजगार मेला क्यों साबित हुआ फ्लॉप शो, 2600 नौकरियों में कितने रोजगार मिले, जानिए

फ्लॉप शो साबित रहा रोजगार मेला ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय के अफसरों की ओर से दावा किया गया है कि साल के अंत तक हजारों युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वह पूरी तरह से इसके विपरीत है. सोमवार को शहर के किदवई नगर स्थित राष्ट्रीय इंटर कालेज में आयोजित रोजगार मेला में 2600 पदों पर नौकरियां आई थीं, जिसमें विभागीय जिम्मेदारों का कहना था, अधिक से अधिक युवाओं को हम नौकरियां देंगे. हमेशा की तरह कंपनी प्रतिनिधि से लेकर मुख्य अतिथि व अन्य अतिथि तो समय से पहुंचे, मगर, प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या महज 657 ही रही, जिनमें से 290 को अंतिम रूप से चयनित कर नौकरी के लेटर दिए गए.