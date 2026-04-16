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सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही आ गई Good News, बिहार के इस जिले में लगेगा जॉब कैंप

सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर में रोजगार को लेकर गुड न्यूज है. बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जॉब कैंप लगाया गया है-

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20 अप्रैल को मुंगेर में लगेगा जॉब कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 4:40 PM IST

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मुंगेर : बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पदभार संभालते ही बिहार में रोजगार की पहल तेज हो गई है. 20 अप्रैल को मुंगेर जिला नियोजनालय परिसर में जॉब कैंप लगने वाला है, जहां 10वीं व 12वीं पास युवा भाग लेकर चेन्नई में नौकरी पाने का मौका हासिल कर सकते हैं.

मुंगेर के युवाओं को सीधा फायदा : मुंगेर और आसपास के युवाओं को नौकरी से जोड़ने के उद्देश्य से मुंगेर जिला नियोजनालय द्वारा 20 अप्रैल 2026 को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.

मुंगेर जिला नियोजनालय अधिकारी (ETV Bharat)

20 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप : युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय, मुंगेर परिसर में यह जॉब कैंप आयोजित होगा. यह कैंप संयुक्त श्रम भवन, सरकारी आईटीआई कैंपस, सीताकुंड रोड, बेगनपुर, मुंगेर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

प्रोडक्शन एसोसिएट पद पर भर्ती : जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया इच्छुक अभ्यर्थी यहां पहुंचकर सीधे कंपनी प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जानकारी देते हुए जिला नियोजन विभाग मुंगेर के जेएसए अजय कुमार ने बताया की इस कैंप में Vision India Services Pvt. Ltd. द्वारा प्रोडक्शन एसोसिएट पद के लिए भर्ती की जाएगी.

इतनी मिलेगी सैलरी : इसके लिए 10वीं, 12वीं या डिप्लोमा पास युवा आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों की उम्र 18 से 26 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को चेन्नई में नौकरी दी जाएगी. चयनित युवाओं को 21,145 रुपये मासिक वेतन के साथ फूडिंग और लॉजिंग की सुविधा भी दी जाएगी.

''चयनित युवाओं को 21,145 रुपये मासिक वेतन के साथ फूडिंग और लॉजिंग की सुविधा भी दी जाएगी. कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी. अगर आवेदकों की संख्या ज्यादा हो, या सफल अभ्यर्थी ज्यादा हों तो सीटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है.''- अजय कुमार, जेएसए, मुंगेर नियोजनालय

NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी : यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं. अजय कुमार ने बताया की जॉब कैंप में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.

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