19 हजार सैलरी और हॉस्टल सुविधा..नवादा रोजगार कैंप में 50 पदों पर होगी बहाली, जल्दी करें
नवादा में रोजगार कैंप में 50 पदों भर्ती की जाएगी. नवादा जिला नियोजनालय की ओर से शुक्रवार को रोजगार कैंप लगेगा.
Published : March 20, 2026 at 8:12 AM IST
नवादा: बिहार में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है. नवादा जिला नियोजनालय द्वारा आज एक दिवसीय रोजगार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 पदों पर भर्ती की जाएगी. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर, नवादा में यह कैंप लगेगा.
10वीं पास योग्यता: जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि इस रोजगार कैम्प में निजी क्षेत्र की कंपनी ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिकर एवं पैकर पद के लिए कुल 50 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं. इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है.
19000 मासिक वेतन: उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 14,600 रुपये से 19,000 रुपये तक मासिक वेतन के साथ हॉस्टल सुविधा भी प्रदान की जाएगी. अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है, जबकि कार्यस्थल बंगलौर एवं मुंबई रहेगा.
4 बजे तक कैंप का आयोजन: इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन फोटो एवं बायोडाटा के साथ कैम्प स्थल पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. यह रोजगार कैम्प पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक चलेगा.
निबंधन जरूरी: बताया गया कि केवल वही अभ्यर्थी इस कैम्प में भाग ले सकेंगे, जो NCS पोर्टल पर निबंधित हैं. जो अभ्यर्थी अभी तक निबंधित नहीं हैं, वे स्वयं या जिला नियोजनालय, नवादा में जाकर पंजीकरण कराकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.
विभाग की अपील: नियोजन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा की जा रही है, जिसमें नियोजन की सभी शर्तों के लिए नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे, जबकि जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा.
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