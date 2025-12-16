ETV Bharat / state

बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, 17 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप, मुफ्त हॉस्टल-भोजन सहित रोजगार

मुंगेर में जॉब कैंप ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी दिशा में मुंगेर जिले में एक महत्वपूर्ण जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा. जॉब कैंप की तारीख और स्थान: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत जिला नियोजनालय मुंगेर द्वारा 17 दिसंबर 2025 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई कैंपस मुंगेर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. मुंगेर में जॉब कैंप (ETV Bharat) भाग लेने वाली कंपनी: इस जॉब कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी एलएंडटी कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भाग ले रही है. कंपनी विभिन्न तकनीकी पदों पर युवाओं का चयन करेगी और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगी. उपलब्ध पदों की जानकारी: कैंप में फॉर्मवर्क कारपेंटर, मेसनरी, बार बेंडिंग, स्टील फिक्सिंग, स्कैफोल्डिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, पाइप एवं स्ट्रक्चरल फिटर तथा वेल्डिंग (6G/3G) जैसे पद शामिल हैं. ये पद निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं और कुशल कारीगरों की मांग को पूरा करेंगे.