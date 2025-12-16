ETV Bharat / state

बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, 17 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप, मुफ्त हॉस्टल-भोजन सहित रोजगार

मुंगेर में 17 दिसंबर को जॉब कैंप आयोजित हो रहा है. एलएंडटी कंस्ट्रक्शन विभिन्न तकनीकी पदों पर चयन करेगी. चयनितों को मासिक स्टाइपेंड, मुफ्त हॉस्टल-भोजन.

MUNGER JOB CAMP
मुंगेर में जॉब कैंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 16, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
मुंगेर: बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी दिशा में मुंगेर जिले में एक महत्वपूर्ण जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा.

जॉब कैंप की तारीख और स्थान: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत जिला नियोजनालय मुंगेर द्वारा 17 दिसंबर 2025 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई कैंपस मुंगेर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा.

मुंगेर में जॉब कैंप (ETV Bharat)

भाग लेने वाली कंपनी: इस जॉब कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी एलएंडटी कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भाग ले रही है. कंपनी विभिन्न तकनीकी पदों पर युवाओं का चयन करेगी और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगी.

उपलब्ध पदों की जानकारी: कैंप में फॉर्मवर्क कारपेंटर, मेसनरी, बार बेंडिंग, स्टील फिक्सिंग, स्कैफोल्डिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, पाइप एवं स्ट्रक्चरल फिटर तथा वेल्डिंग (6G/3G) जैसे पद शामिल हैं. ये पद निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं और कुशल कारीगरों की मांग को पूरा करेंगे.

योग्यता और पात्रता मानदंड: पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 6वीं से 12वीं या आईटीआई निर्धारित की गई है. इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना अनिवार्य है. आवेदकों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए. यह कैंप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है.

चयनित उम्मीदवारों को मिलने वाली सुविधाएं: चयनित युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह 15,414 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. साथ ही मुफ्त हॉस्टल और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तैनाती पश्चिम बंगाल के हुगली क्षेत्र में की जाएगी.

कैसे करें आवेदन: इच्छुक उम्मीदवारों को एनसीएस पोर्टल (National Career Service) पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. रजिस्टर्ड अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन फोटो और बायोडाटा लेकर कैंप में पहुंच सकते हैं. जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा. यह अवसर बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए करियर बनाने का बेहतरीन मौका है.

