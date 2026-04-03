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बिहार में नौकरी का सुनहरा मौका, इस दिन लगेगा जॉब कैंप, 100 पदों पर होगी भर्ती

इंटर, ITI और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को गुजरात में 14 हजार से ज्यादा सैलरी के साथ नौकरी मिलेगी.

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मुंगेर में 100 पदों पर होगी भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 3:10 PM IST

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मुंगेर: जिले के युवाओं के लिए रोजगार का शानदार अवसर सामने आया है. बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 अप्रैल 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैंप (जॉब कैंप) का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप मुंगेर के आईटीआई मैदान के पास स्थित संयुक्त श्रम भवन में लगेगी, जहां निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से ओर से रोजगार दिया जाएगा.

मुंगेर के युवाओं को नौकरी का मौका : मुंगेर प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जॉब कैंप में ट्रेनी और DET (डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी) के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

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इंटरमीडिएट से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी को मौका: ट्रेनी पद के लिए इंटरमीडिएट या ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि DET पद के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा योग्यता अनिवार्य है. दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है.

"सैलरी की बात करें तो ट्रेनी पद के लिए 14,017 रुपये प्रतिमाह और DET पद के लिए 14,517 रुपये प्रतिमाह ग्रॉस सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को PF,ESIC,अवकाश, कैंटीन और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी कंपनी की ओर से दी जाएंगी. सभी चयनित उम्मीदवारों की जॉब लोकेशन गुजरात के हालोल स्थित कंपनी यूनिट में होगी."- राणा अमितेश,जिला नियोजन पदाधिकारी

आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश: इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को पहले NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके बाद उन्हें 10 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तक अपने बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप स्थल पर उपस्थित होना होगा.आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड,पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र और दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो शामिल हैं.

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