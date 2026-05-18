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बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: दिल्ली से चेन्नई तक नौकरी का मौका.. जानें डेट और लोकेशन

मुंगेर: जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत और उम्मीद भरी खबर सामने आई है. मुंगेर जिला नियोजनालय की पहल पर 23 मई को एक दिवसीय मेगा रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की तेजी से उभरती ई-कॉमर्स कंपनी सीधे भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेगी.

देश के बड़े शहरों में काम करने का अवसर: इस रोजगार कैंप के माध्यम से युवाओं को दिल्ली-NCR, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे महानगरों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. खास बात यह है कि चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

मुंगेर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका (ETV Bharat)

गवर्मेंट ITI परिसर में जॉब कैंप: यह रोजगार कैंप सीताकुंड रोड स्थित गवर्मेंट ITI परिसर में आयोजित किया जाएगा. कैंप सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 3 बजे तक चलेगा. जिला नियोजनालय ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की है.

100 पदों पर होगी सीधी भर्ती: जिला नियोजनालय मुंगेर के प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार कैंप में कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी. भर्ती DH एसोसिएट पद के लिए होगी. चयनित युवाओं को कंपनी के वेयरहाउस और ई-कॉमर्स ऑपरेशन से जुड़े विभिन्न कार्यों में लगाया जाएगा.

"चयनित कर्मचारियों को ऑर्डर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट, स्टॉक हैंडलिंग और डिलीवरी सपोर्ट जैसे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी. कंपनी ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देगी जो मेहनती,अनुशासित और टीम में काम करने की क्षमता रखते हों."- राणा अमितेश, प्रभारी, जिला नियोजन पदाधिकारी

12वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका: रोजगार कैंप में शामिल होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है. ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में हैं और बड़े शहरों में काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह कैंप एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है.

मुंगेर के युवा प्रतिभावान: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं. मुंगेर के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है. जरूरत सिर्फ सही अवसर और मार्गदर्शन की है. उन्होंने आगे कहा कि जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कंपनी द्वारा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी.

"इस रोजगार कैंप के माध्यम से युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने का मौका मिलेगा. हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए."-राणा अमितेश, प्रभारी, जिला नियोजन पदाधिकारी