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इंटर पास और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, खगड़िया में लगेगा रोजगार कैंप

गुरुवार को खगड़िया में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन होगा. इंटर, ITI और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते. जानें सैलरी और पदों की संख्या.

Job Camp in khagaria
खगड़िया में रोजगार कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 1:32 PM IST

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खगड़िया: जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 09 अप्रैल 2026 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप जिला नियोजनालय, यातायात थाना के पास आयोजित होगा.

ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पद पर भर्ती: आयोजन युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनी A.G. Industries Pvt. Ltd. कुल 100 पदों पर भर्ती करेगी.

"इस कैंप में ट्रेनी और DET (डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी) पदों पर भर्ती होगी. ट्रेनी पद के लिए इंटरमीडिएट या ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि DET पद के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा योग्यता अनिवार्य है. दोनों पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है."- राणा अमितेश, प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी

सैलरी और सुविधाएं: चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी पद के लिए ₹14,017 और DET पद के लिए ₹14,517 प्रतिमाह ग्रॉस सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा PF, ESIC, अवकाश, कैंटीन और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी कंपनी की ओर से प्रदान की जाएंगी. सभी चयनित उम्मीदवारों की जॉब लोकेशन गुजरात के हालोल स्थित कंपनी यूनिट में होगी.

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज: इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को पहले NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके बाद उन्हें 09 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे के बीच कैंप स्थल पर अपने बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा.

जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र और दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो शामिल हैं. नियोजनालय ने स्पष्ट किया है कि केवल NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ही इस रोजगार कैंप में भाग ले सकेंगे. नियोजनालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता की होगी.

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