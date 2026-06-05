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बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, सीधी भर्ती.. वेतन के साथ फूड, आवास और ESIC का लाभ

कटिहार के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका है. सीधी भर्ती के साथ ₹19,500 तक वेतन, फूड,आवास और ESIC का मिलेगा लाभ. पढ़ें खबर-

Katihar job camp
कटिहार में रोजगार कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 1:28 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, कटिहार द्वारा 6 जून 2026 (शनिवार) को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर के जरिए युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा.

शिविर का समय और स्थान: रोजगार शिविर का आयोजन जिला नियोजनालय परिसर, श्रम भवन, डेमो रोड (एफसीआई गोदाम के सामने) में किया जाएगा. शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा. योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर उसी दिन चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कटिहार में रोजगार कैंप (ETV Bharat)

मैनपावर सॉल्यूशन कंपनी करेगी भर्ती: शिविर में Manpower Solution Pvt. Ltd. कंपनी प्रोडक्शन एसोसिएट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती करेगी. कंपनी ने कुल 30 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित अभ्यर्थियों को ₹13,026 से ₹19,500 प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी रहने, खाने, पीएफ और ESIC जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी.

कौन ले सकता है भाग?: इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण युवक-युवतियां शामिल हो सकते हैं. अभ्यर्थियों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को देशभर (पैन इंडिया) में नौकरी का अवसर मिलेगा, जो उनके करियर को नई दिशा देगा.

जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं युवा: जिला नियोजनालय के पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियोजन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा (रेज्यूमे) और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति लेकर शिविर में पहुंचें. बिना पूरे दस्तावेज के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा.

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल: संजीव कुमार ने कहा कि यह रोजगार शिविर जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

"इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियोजन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा (रेज्यूमे) तथा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति लेकर रोजगार शिविर में शामिल हों."-संजीव कुमार, पदाधिकारी, जिला नियोजनालय

रोजगार की तलाश में जुटे युवा न चूकें मौका: रोजगार की तलाश कर रहे कटिहार के युवाओं के लिए यह शिविर बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. प्रशासन ने सभी इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं.

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