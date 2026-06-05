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बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, सीधी भर्ती.. वेतन के साथ फूड, आवास और ESIC का लाभ

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, कटिहार द्वारा 6 जून 2026 (शनिवार) को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर के जरिए युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा.

शिविर का समय और स्थान: रोजगार शिविर का आयोजन जिला नियोजनालय परिसर, श्रम भवन, डेमो रोड (एफसीआई गोदाम के सामने) में किया जाएगा. शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा. योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर उसी दिन चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कटिहार में रोजगार कैंप (ETV Bharat)

मैनपावर सॉल्यूशन कंपनी करेगी भर्ती: शिविर में Manpower Solution Pvt. Ltd. कंपनी प्रोडक्शन एसोसिएट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती करेगी. कंपनी ने कुल 30 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित अभ्यर्थियों को ₹13,026 से ₹19,500 प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी रहने, खाने, पीएफ और ESIC जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी.

कौन ले सकता है भाग?: इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण युवक-युवतियां शामिल हो सकते हैं. अभ्यर्थियों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को देशभर (पैन इंडिया) में नौकरी का अवसर मिलेगा, जो उनके करियर को नई दिशा देगा.

जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं युवा: जिला नियोजनालय के पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियोजन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा (रेज्यूमे) और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति लेकर शिविर में पहुंचें. बिना पूरे दस्तावेज के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा.