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बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 15 जुलाई को लगेगा रोजगार कैंप.. जानें कैसे करें अप्लाई

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला नियोजनालय, बेगूसराय की ओर से 15 जुलाई 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंप में देश की प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट के लिए 250 पदों पर भर्ती होगी. युवाओं को अच्छी नौकरी पाने का यह शानदार अवसर मिल रहा है.

250 पदों पर होगी भर्ती: रोजगार कैंप में मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट के लिए कुल 250 पद भरे जाएंगे. चयन प्रक्रिया पूरी तरह फेस-टू-फेस इंटरव्यू के आधार पर होगी. किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी. कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर ही साक्षात्कार लेकर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लेंगे.

किन युवाओं को मिलेगा मौका: 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवा इस रोजगार कैंप में आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 18 से 26 वर्ष रखी गई है. जिला नियोजनालय के अनुसार यह भर्ती अभियान निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है.

कैंप की तारीख और स्थान: रोजगार कैंप 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से संयुक्त श्रम भवन परिसर के पास आयोजित होगा. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय पर पहुंचकर सीधे इंटरव्यू दे सकेंगे. कैंप एक दिन का होगा और चयन प्रक्रिया उसी दिन पूरी कर ली जाएगी.