बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 15 जुलाई को लगेगा रोजगार कैंप.. जानें कैसे करें अप्लाई
बेगूसराय में 15 जुलाई को 250 पदों पर रोजगार कैंप लगेगा. 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा पास 18-26 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं.
Published : July 14, 2026 at 10:31 AM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला नियोजनालय, बेगूसराय की ओर से 15 जुलाई 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंप में देश की प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट के लिए 250 पदों पर भर्ती होगी. युवाओं को अच्छी नौकरी पाने का यह शानदार अवसर मिल रहा है.
250 पदों पर होगी भर्ती: रोजगार कैंप में मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट के लिए कुल 250 पद भरे जाएंगे. चयन प्रक्रिया पूरी तरह फेस-टू-फेस इंटरव्यू के आधार पर होगी. किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी. कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर ही साक्षात्कार लेकर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लेंगे.
युवाओं के लिए विशेष अवसर— बिहार कौशल विकास मिशन (@BiharSDM) July 9, 2026
15 जुलाई को आयोजित होगा एक दिवसीय जॉब कैंप।
पदनाम : प्रोडक्शन एसोसिएट
रिक्तियां : 250
योग्यता : 10th+ ITI
आयु सीमा : 18-26 वर्ष
स्थान : संयुक्त श्रम भवन (आई० टी० आई० कैम्पस) पन्हास, बेगूसराय
समय : सुबह 10:30 बजे से #JobCamp #RozgarMela… pic.twitter.com/gbZVSwR9mK
किन युवाओं को मिलेगा मौका: 10वीं, 12वीं, आईटीआई और डिप्लोमा पास युवा इस रोजगार कैंप में आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 18 से 26 वर्ष रखी गई है. जिला नियोजनालय के अनुसार यह भर्ती अभियान निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है.
कैंप की तारीख और स्थान: रोजगार कैंप 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से संयुक्त श्रम भवन परिसर के पास आयोजित होगा. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय पर पहुंचकर सीधे इंटरव्यू दे सकेंगे. कैंप एक दिन का होगा और चयन प्रक्रिया उसी दिन पूरी कर ली जाएगी.
वेतनमान और सुविधाएं: चयनित अभ्यर्थियों को 21,200 रुपये प्रतिमाह इन-हैंड वेतन मिलेगा. वहीं कुल CTC 28,300 रुपये होगा. मारुति सुजुकी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने का यह युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर माना जा रहा है.
ये दस्तावेज साथ लेकर जाएं: अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और छायाप्रति, आधार कार्ड, बायोडाटा तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना होगा. दस्तावेजों का सत्यापन इंटरव्यू के दौरान किया जाएगा. बिना पूरे दस्तावेज के अभ्यर्थी को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने सभी योग्य युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज लेकर कैंप स्थल पर पहुंचें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं.
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