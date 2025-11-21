ETV Bharat / state

मुंगेर में जॉब कैंप, 100 युवाओं की होगी सीधी बहाली.. जानें आवेदन की प्रक्रिया

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में बेरोजगार युवाओं के लिए इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है. जिले में युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए विशेष रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसकी आधिकारिक जानकारी मुंगेर नियोजनालय की ओर से दी गई है.

कब लगेगा जॉब कैंप: श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोजगार प्रदान करने के लिए इस बार बड़ा जॉब कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें मुंगेर के युवाओं के लिए कई अवसर एक ही जगह उपलब्ध होंगे. आगामी 26 नवंबर को मुंगेर के आईटीआई मैदान स्थित संयुक्त श्रम भवन में इस रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश खुला रहेगा.

मुंगेर जॉब कैंप (ETV Bharat)

100 युवाओं की होगी सीधी बहाली: जिला नियोजन पदाधिकारी (प्रभारी) राणा अमितेश ने बताया कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है. इस जॉब कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी 'मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग' सीधे चयन प्रक्रिया में भाग ले रही है. वहीं कुल 100 पदों पर बहाली की घोषणा की गई है.

क्या होगा जॉब कैंप का समय: उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए NCS Portal (www.ncs.gov.in) पर पंजीकरण अनिवार्य है. रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को 26 नवंबर की सुबह 10 बजे अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्थल पर पहुंचना होगा. कैंप को सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संचालित किया जाएगा ताकि अधिकतम युवाओं को लाभ मिल सके.