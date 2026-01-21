ETV Bharat / state

22 जनवरी को बिहार में जॉब कैंप, पदों की संख्या और सैलरी के साथ ही अप्लाय करने की प्रक्रिया जानें

नवादा: बिहार के नवादा में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए जिला नियोजनालय से कुछ शर्तों के साथ रोजगार के अवसर सामने आए हैं. जिला सूचना जनसंपर्क से बताया गया कि जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर, नवादा की ओर से 22 जनवरी 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

नवादा में जॉब कैंप: यह रोजगार कैंप संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आईटीआई), नवादा के प्रांगण में आयोजित होगा. कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा.

पद और सैलरी: जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि यह रोजगार कैंप युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देशानुसार निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी एडको इंडिया प्रा. लि., हरियाणा द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा. कंपनी की ओर से असेंबली ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, पेंटर एवं वेल्डर जैसे पदों के लिए कुल 30 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं.

"अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता आईटीआई (किसी भी ट्रेड से) निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को ₹13,930 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कंपनी की ओर से रियायती दर पर भोजन एवं ड्रेस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. चयनित उम्मीदवारों की तैनाती हरियाणा के बावल, रेवाड़ी स्थित कार्यस्थल पर की जाएगी. अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है."- सुनील कुमार सुमन, जिला नियोजन पदाधिकारी

आवेदन की प्रक्रिया: जिला सूचना जनसंपर्क से बताया गया है कि रोजगार कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और अद्यतन बायोडाटा लाना अनिवार्य होगा. इन दस्तावेजों के आधार पर ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.