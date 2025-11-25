ETV Bharat / state

25 चीनी मिलें, 11 शहरों में टाउनशिप, 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र.. नीतीश कैबिनेट की बड़ी बातें

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार की पहली कैबिनेट में प्रदेश में उद्योग का जाल बिछाने, नई टाउनशिप बनाने और बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने, बंद चीनी मिलों के साथ नए चीनी मिल को खोलने को लेकर आज बड़ा फैसला लिया गया है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच अलग-अलग कमेटी बनाने का भी फैसला लिया गया है.

'संकल्प' पर काम करने लगी नीतीश सरकार! : इस कमिटी में बिहार के साथ देश-विदेश के एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा. एनडीए ने चुनाव से पहले 25 संकल्प लिए थे और 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया था. उसमें से नौकरी रोजगार से संबंधित जितने भी संकल्प थे आज कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा 1 दिसंबर से नए विधानसभा सत्र शुरू करने का भी फैसला लिया गया है. कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में मुख्य सचिव ने जानकारी दी .

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत अपनी बात रखते हुए (ETV Bharat)

नौकरी रोजगार से संबंधित लिए गए 6 बड़े फैसले:-

1. प्रत्यय अमृत ने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब (Technology Hub) के रूप में विकसित करने, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना एवं उद्योगों का जाल बिछाने हेतु मिशन मोड में काम किया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो 6 महीना में रिपोर्ट देगी. कमेटी में देश-विदेश के विशेषज्ञ शामिल होंगे.

2. बिहार को न्यू एज इकोनॉमी अंतर्गत एक वैश्विक बैक एंड ग्लोबल वर्कप्लेस रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में मुहर लगी है.

3. बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनामी प्रक्षेत्र के रोजगार उन्मुख गतिविधियों को विस्तारित करने हेतु कार्य योजना के निर्माण करने उसके कार्यान्वयन करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई है.