25 चीनी मिलें, 11 शहरों में टाउनशिप, 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र.. नीतीश कैबिनेट की बड़ी बातें

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई है. आज कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए.

प्रत्यय अमृत
प्रत्यय अमृत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 4:27 PM IST

4 Min Read
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार की पहली कैबिनेट में प्रदेश में उद्योग का जाल बिछाने, नई टाउनशिप बनाने और बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने, बंद चीनी मिलों के साथ नए चीनी मिल को खोलने को लेकर आज बड़ा फैसला लिया गया है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच अलग-अलग कमेटी बनाने का भी फैसला लिया गया है.

'संकल्प' पर काम करने लगी नीतीश सरकार! : इस कमिटी में बिहार के साथ देश-विदेश के एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा. एनडीए ने चुनाव से पहले 25 संकल्प लिए थे और 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया था. उसमें से नौकरी रोजगार से संबंधित जितने भी संकल्प थे आज कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा 1 दिसंबर से नए विधानसभा सत्र शुरू करने का भी फैसला लिया गया है. कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में मुख्य सचिव ने जानकारी दी .

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत अपनी बात रखते हुए (ETV Bharat)

नौकरी रोजगार से संबंधित लिए गए 6 बड़े फैसले:-

1. प्रत्यय अमृत ने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब (Technology Hub) के रूप में विकसित करने, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना एवं उद्योगों का जाल बिछाने हेतु मिशन मोड में काम किया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो 6 महीना में रिपोर्ट देगी. कमेटी में देश-विदेश के विशेषज्ञ शामिल होंगे.

2. बिहार को न्यू एज इकोनॉमी अंतर्गत एक वैश्विक बैक एंड ग्लोबल वर्कप्लेस रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में मुहर लगी है.

3. बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनामी प्रक्षेत्र के रोजगार उन्मुख गतिविधियों को विस्तारित करने हेतु कार्य योजना के निर्माण करने उसके कार्यान्वयन करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई है.

4. बिहार में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मास्टर प्लान आधारित 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप के विकास को लेकर भी मुहर लगी है. इसमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर और सोनपुर, सीतामढ़ी में नए सैटलाइट टाउनशिप के विकास का फैसला लिया गया है. सीतामढ़ी को सीतापुरम के रूप में विकसित करने की तैयारी है.

5. बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की कैबिनेट में स्वीकृति दी गयी है.

6. बिहार में 25 चीनी मिलों को खोले जाने को लेकर आज कैबिनेट में लगी मुहर है. इसके लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का किया गया गठन. बंद पड़े 9 चीनी मिल भी इसमें हैं शामिल उसे भी खोला जाएगा.

''कैबिनेट में लिये गए फैसले का मकसद बिहार में उद्योगों का जाल बिछाना और बड़े पैमाने पर नौकरी रोजगार मैदा करना है.''- प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव, बिहार

विधानसभा सत्र पर मुहर : कैबिनेट में इसके अलावा विधानसभा सत्र शुरू करने से संबंधित भी फैसला लिया गया है, हालांकि इसकी जानकारी मुख्य सचिव ने नहीं दी है. लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होगा. जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायी जाएगी. इसके साथ ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होगा.

