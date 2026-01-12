बंपर सरकारी नौकरी, जानिए किस विभाग में कितनी होगी भर्ती, सरकार ने बढ़ाई पदों की संख्या

ETV Bharat / state

रायपुर: 2026 में सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ी युवाओं को इस साल ज्यादा मौके मिलने वाले हैं. खास तौर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इस बार हर साल से ज्यादा बहाली होने की संभावना है. सरकार की ओर से किए गए घोषणाओं को अगर माना जाए तो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए निकलने वाले विज्ञापन में 30 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे.

इससे पहले जो भी बहाली होती रही है, वह वर्तमान में राज्य में स्थित तहसील कार्यालय, नायब तहसील कार्यालय में कार्यरत वैसे पदाधिकारी जो सेवानिवृत्ति होते हैं, उसके आधार पर ही बैकलॉग की भर्ती जोड़ी जाती थी. हालांकि 2026 के लिए राजस्व विभाग ने इस बार 45 नए पद सृजित किए हैं. इसमें तहसीलदार के 30 पद हैं. साथ ही 15 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जो नायब तहसीलदार के हैं.

2026 में होगी सबसे ज्यादा गजटेड ऑफिसरों की भर्ती

राजस्व विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा के अनुसार राजस्व विभाग आम लोगों की सुविधा के लिए नए तहसील का गठन कर रहा है. साथ ही जमीन से संबंधित कुछ ऐसे अधिकार जो उप जिलाधिकारी के पास थे और जो राजस्व से जुड़े हुए थे, उसमें से कुछ काम तहसीलदार को दिया गया है. नए तहसील के न्यायालय के गठन और पदाधिकारियों के आने से राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा अब जल्द होगा. राजस्व मंत्री मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जिन पदों पर बहाली होनी है, उसे लेकर सीएम से बात हो चुकी है और अब इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है.

इन विभागों में भी खाली पड़े पदों पर होंगी भर्तियां

  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व निरीक्षक के 1090 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 697 पद भरे हैं और 393 पद रिक्त हैं. इन पदों पर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • पटवारी के 5792 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4881 पद भरे हैं और 911 पद रिक्त हैं. इसे लेकर भी जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • कलेक्टर कार्यालय में राजस्व भूमि सुधार का काम देखने के लिए भी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • जिला प्रशासन अंतर्गत लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के 6752 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3871 पद भरे हैं और 2881 पद रिक्त हैं. इन खाली पड़े पदों को लेकर भी जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. संबंधित विभाग की ओर से इसकी तैयारी होने वाली है.

जिन विभागों में भर्तियां होनी या निकलनी हैं, उन विभागों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, आवेदक सीधे विभाग से संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

