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JNVU के कुलगुरु निरीक्षण करने पहुंचे परीक्षा केंद्र, फ्लाइंग स्क्वॉयड ने जैसलमेर में पकड़ी सामूहिक नकल, 93 परीक्षार्थियों पर मामला दर्ज

जैसलमेर जिले के श्री करणी महाविद्यालय, कजोई परीक्षा केंद्र पर एक कक्ष में वीक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से उत्तर लिखवा रहे थे.

Vice-Chancellor inspecting the examination center.
परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते कुलगुरु (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 6:47 PM IST

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जोधपुर: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) जोधपुर के कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा मंगलवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उनके बनाए फ्लाइंग स्क्वॉयड ने जैसलमेर के एक परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का बड़ा मामला पकड़ा और 93 परीक्षार्थियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया.

कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षा की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यूनिवसिर्टी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है. नकल अथवा परीक्षा की पवित्रता प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. भविष्य में परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं. इनमें फ्लाइंग स्क्वॉड की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना, डिजिटल मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करना तथा परीक्षा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है.

पढ़ें:जैसलमेर एलडीसी परीक्षा नकल प्रकरण जांच रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज, केंद्रीय अधीक्षक सहित पांच नामजद

सीसीटीवी देख पकड़ी नकल, वीक्षक शामिल : विश्वविद्यालय के प्रो. अमन सिंह, डॉ. सुरेश चौधरी, डॉ. ललित झाला एवं डॉ. गौरव जैन की फ्लाइंग टीम ने जैसलमेर जिले के श्री करणी महाविद्यालय, कजोई परीक्षा केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया. जांच में पाया कि परीक्षा कक्ष में वीक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से उत्तर लिखवा रहे थे. उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच में सभी उत्तरों की लेखनी और प्रस्तुतीकरण लगभग समान पाए गए. परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच में वीक्षकों के परीक्षार्थियों को उत्तर डिक्टेट कर नकल करवाने की पुष्टि हुई. फ्लाइंग टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 93 परीक्षार्थियों के विरुद्ध सामूहिक नकल का प्रकरण दर्ज कर लिया. वीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी. मामले की जांच शुरू कर दी गई.

पारदर्शी परीक्षा के निर्देश: कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा ने कर्मा बाई महाविद्यालय खेड़ापा, राजकीय महाविद्यालय बावड़ी तथा बावड़ी महाविद्यालय बावड़ी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने परीक्षा कक्षों, प्रश्नपत्र वितरण, उत्तर-पुस्तिकाओं की सुरक्षा, अनुशासन, गोपनीयता और परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. उन्होंने परीक्षा टीमों को विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान परीक्षा नियंत्रक प्रो. ज्ञान सिंह शेखावत तथा कुलगुरु के प्रोक्टर एवं परीक्षा समिति के सदस्य डॉ. ओम प्रकाश राजपुरोहित मौजूद रहे.

पढ़ें: हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती : डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने वाला चढ़ा एसओजी के हत्थे, तीन भर्तियों में भी डमी बनकर दी परीक्षा

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जैसलमेर में पकड़ी सामूहिक नकल
MASS CHEATING CAUGHT IN JAISALMER

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