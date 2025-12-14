लोहरदगा में जेएनवी की प्रवेश परीक्षा विवादों में, गलत तरीके से एग्जाम में शामिल हुए कई छात्र, जांच शुरू
लोहरदगा में जेएनवी की प्रवेश परीक्षा विवादों में है. परीक्षा में कई फर्जी विद्यार्थियों के शामिल होने की बात सामने आई है.
Published : December 14, 2025 at 2:08 PM IST
लोहरदगा: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में फर्जी तरीके से कई विद्यार्थियों के शामिल होने का मामला सामने आया है. इसकी शिकायत जिला प्रशासन को भी मिली है. जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस तरह का मामला सामने आने के बाद संबंधित स्कूल प्रबंधन भी हैरान है. महत्वपूर्ण बात है कि जिन विद्यार्थियों के बारे में फर्जी तरीके से प्रवेश परीक्षा को लेकर शामिल होने की बात कही जा रही है उन विद्यार्थियों का कोई भी डाटा संबंधित स्कूलों में नहीं है.
एडमिट कार्ड से हुआ खुलासा
लोहरदगा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में फर्जी तरीके से विद्यार्थियों के शामिल होने का खुलासा तब हुआ, जब एडमिट कार्ड वितरण के लिए संबंधित स्कूलों को निर्देश प्राप्त हुए. प्रधानाध्यापकों से कहा गया कि वह एडमिट कार्ड विद्यार्थियों के घर तक पहुंचा दें. जब स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने देखा कि जो सूची और एडमिट कार्ड उन्हें दी गई है, वह विद्यार्थी उनके विद्यालय के नहीं हैं, तब वह हैरान रह गए.
डीईओ से की गई लिखित शिकायत
मामले में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अरकोसा नवा टोली के प्रधानाध्यापक ने मामले की लिखित शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है. प्रारंभिक रूप से उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अरकोसा नवा टोली में चार और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गुड़ी फुदकी टोली कैरो में चार विद्यार्थियों द्वारा फर्जी तरीके से पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उपरोक्त विद्यालय में नामांकन दर्शाते हुए आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होने की बात सामने आई है.
डीसी ने डीईओ को जांच के निर्देश दिए
शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. इस मामले को लेकर डीसी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर को जांच का निर्देश दिया है. आशंका जताई जा रही है कि प्रारंभिक रूप से जब आठ विद्यार्थियों के नाम सामने आ चुके हैं, तो गहन जांच में काफी ज्यादा ऐसे मामले प्रकाश में आ सकते हैं. जिला प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है.गड़बड़ी की आशंका से ही हड़कंप मचा हुआ है. एक बड़े रैकेट की संलिप्तता की चर्चा है.
“इस संबंध में उपायुक्त को शिकायत मिली थी. जिसके बाद उपायुक्त ने उन्हें मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. वह मामले की जांच कर रही हैं. गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”- दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा
ये भी पढ़ें-
JSSC-CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच से इनकार, HC ने खारिज की याचिका. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
झारखंड में बदलने जा रहा परीक्षा पैटर्न! मैट्रिक की तर्ज पर होगी आठवीं, नौवीं और 11वीं की मुख्य परीक्षाएं
लातेहार में जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों स्वास्थ्य से खिलवाड़, स्कूल के पीछे बना दिया डंपिंग यार्ड