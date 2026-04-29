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जेएनयू में फैसलों पर विवाद: JNUTA ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग, कुलपति के निर्णयों पर उठाए सवाल

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स संगठन (JNUTA) ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के फैसलों पर गंभीर चिंता जताई है

JNUTA questions Vice Chancellor's decisions
JNUTA ने कुलपति के फैसलों पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 4:56 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स संगठन (JNUTA) ने विश्वविद्यालय प्रशासन के कई हालिया फैसलों पर गंभीर सवाल उठाया और राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की. पत्र में जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के फैसलों पर गंभीर चिंता जताई गई है. JNUTA का कहना है कि विश्वविद्यालय में हाल के कुछ फैसले नियमों और परंपराओं के खिलाफ हैं, जिससे छात्रों, शिक्षकों और पूरे शैक्षणिक माहौल पर असर पड़ रहा है.

संगठन का आरोप है कि कुलपति के नेतृत्व में लिए गए निर्णय विश्वविद्यालय की स्थापित परंपराओं और नियमों के खिलाफ हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. साथ ही जेएनयू का शैक्षणिक माहौल और उसकी साख भी दांव पर है. JNUTA ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करें. संगठन ने मांग की है कि विवादित फैसलों की समीक्षा की जाए और विश्वविद्यालय में पारदर्शी और नियमों के अनुसार कामकाज सुनिश्चित किया जाए. संगठन का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और खराब हो सकती है.

पहले भी कर चुके हैं शिकायत

JNUTA ने अपने पत्र में बताया कि यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी सितंबर और नवंबर 2025 में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कुलपति के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे. इसके अलावा मार्च 2026 में शिक्षा मंत्रालय को भी शिकायत भेजी गई थी. संगठन का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ है. इसी कारण संगठन को एक बार फिर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी है.

एडमिशन में नए कोटे पर विवाद

शिक्षक संघ ने हाल ही में हुई कार्यकारी परिषद (EC) की बैठक में लिए गए फैसले पर आपत्ति जताई है. इस फैसले के तहत 5% सुपरन्यूमेरी सीटें शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के बच्चों के लिए रखने की बात कही गई है. JNUTA का कहना है कि जेएनयू की पहचान एक ऐसे संस्थान के रूप में रही है जहां सभी छात्रों को समान अवसर देने की कोशिश की जाती है. ऐसे में यह नया कोटा लागू करना इस सिद्धांत के खिलाफ है. शिक्षकों का कहना है कि इससे अन्य छात्रों के मौके कम हो सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. संगठन ने एडमिशन नीति में किए गए एक और बदलाव का जिक्र किया है. पहले पीएचडी एडमिशन में डिप्रिवेशन प्वाइंट सिस्टम लागू था, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अतिरिक्त अंक मिलते थे. JNUTA के अनुसार, इस व्यवस्था को हटाने के बाद महिला छात्रों की संख्या में गिरावट देखी गई है. उनका कहना है कि पहले यह सिस्टम वंचित वर्गों को आगे बढ़ने में मदद करता था, लेकिन अब ऐसे छात्रों के लिए मौके कम हो रहे हैं.

भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप

पत्र में फैकल्टी भर्ती को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं. JNUTA का कहना है कि None Found Suitable (NFS) नियम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आरक्षित पदों को खाली रखा जा रहा है. शिक्षकों के मुताबिक, हाल ही में कुछ OBC पदों को NFS घोषित कर दिया गया, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. इसके अलावा एक आरक्षित पद के चयन की सिफारिश को भी रोके जाने का आरोप लगाया गया है. इससे आरक्षण नीति पर असर पड़ने की बात कही जा रही है. JNUTA ने कुलपति पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं. संगठन का कहना है कि कुछ मामलों में नियुक्तियां बिना पूरी प्रक्रिया के की गई हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं. पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए तय नियमों का पालन नहीं किया गया. इससे विश्वविद्यालय के प्रशासन पर भरोसा कम हो रहा है. शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय की बैठकों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कार्यकारी परिषद की बैठकों में चर्चा नहीं होती और कई बार फैसले जल्दबाजी में ले लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि कई बैठकें ऑनलाइन होती हैं और कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती हैं, जिससे शिक्षकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिलता. इस वजह से निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रह जाती है.

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