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JNU में प्रोफेसर एमेरिटस की नियुक्ति पर JNUTA ने उठाए सवाल, राष्ट्रपति से फैसला रद्द करने की मांग

शिक्षक संघ ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक फैसले तय नियमों, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के आधार पर होने चाहिए.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 1:17 PM IST

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नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने प्रो. पी.आर. कुमारस्वामी को प्रोफेसर एमेरिटस का दर्जा दिए जाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. JNUTA ने इस फैसले को विश्वविद्यालय की निर्धारित प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत मर्यादा के खिलाफ बताया है. शिक्षक संघ का आरोप है कि प्रो. कुमारस्वामी के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायतें लंबित होने के बावजूद उन्हें विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया. संघ ने राष्ट्रपति और JNU के विजिटर से हस्तक्षेप कर इस फैसले को वापस लेने और आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

JNUTA के मुताबिक, प्रोफेसर एमेरिटस का सम्मान JNU में बेहद चुनिंदा और प्रतिष्ठित शिक्षकों को दिया जाता है. संघ ने कहा कि अब तक सैकड़ों शिक्षकों में से केवल 15 प्रतिष्ठित लोगों को यह सम्मान दिया गया है. इसके लिए असाधारण अकादमिक योगदान, JNU के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और संस्थागत ईमानदारी जैसे मानकों को जरूरी माना जाता है. शिक्षक संघ का दावा है कि मौजूदा नियुक्ति इन मानकों के अनुरूप नहीं है.

कार्यकाल खत्म होने के दिन ही सामने आया फैसला

शिक्षक संघ ने बताया कि प्रो. कुमारस्वामी का JNU में कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को समाप्त हुआ. इसी दिन JNU कार्यकारी परिषद की 330वीं आपात बैठक में उन्हें प्रोफेसर एमेरिटस बनाने का फैसला सामने आया. JNUTA के अनुसार, यह प्रस्ताव ‘एनी अदर आइटम’ के तहत घोषित किया गया. संघ का आरोप है कि इस मुद्दे से संबंधित जरूरी दस्तावेज एजेंडा पेपर में उपलब्ध नहीं थे और बैठक के मिनट्स में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कागजात शामिल नहीं किए गए.

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग: JNUTA ने प्रो. कुमारस्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार, सहकर्मियों के साथ कथित मनमाने व्यवहार और उत्पीड़न तथा JNU अध्यादेशों और UGC नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया है. संघ के मुताबिक, इन आरोपों की जांच की मांग को लेकर JNUTA की कार्यकारी समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और JNU कार्यकारी परिषद के समक्ष शिकायत दी है. शिक्षक संघ ने दावा किया कि ऐसे आरोपों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले स्वतंत्र और पारदर्शी जांच करानी चाहिए थी.

IQAC नियुक्ति को लेकर भी सवाल: JNUTA ने प्रोफेसर एमेरिटस के फैसले के साथ IQAC के नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए हैं. संघ का आरोप है कि नए निदेशक की नियुक्ति प्रो. कुमारस्वामी के करीबी समूह से की गई, जिससे उनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी IQAC पर उनका प्रभाव बना रहने की आशंका है.

JNUTA ने अपने बयान में JNU प्रशासन के फैसले को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है. शिक्षक संघ ने मांग की है कि प्रो. कुमारस्वामी को दिया गया प्रोफेसर एमेरिटस का दर्जा वापस लिया जाए और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों तथा कथित प्रक्रियागत अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए. संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक फैसले तय नियमों, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के आधार पर होने चाहिए.

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