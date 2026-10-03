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JNU में प्रोफेसर एमेरिटस की नियुक्ति पर JNUTA ने उठाए सवाल, राष्ट्रपति से फैसला रद्द करने की मांग

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ( File Photo )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने प्रो. पी.आर. कुमारस्वामी को प्रोफेसर एमेरिटस का दर्जा दिए जाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. JNUTA ने इस फैसले को विश्वविद्यालय की निर्धारित प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत मर्यादा के खिलाफ बताया है. शिक्षक संघ का आरोप है कि प्रो. कुमारस्वामी के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायतें लंबित होने के बावजूद उन्हें विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया. संघ ने राष्ट्रपति और JNU के विजिटर से हस्तक्षेप कर इस फैसले को वापस लेने और आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.