जेएनयू वीसी के खिलाफ छात्रों का जनमत संग्रह कल, 11 मार्च को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित के खिलाफ छात्रों के बीच जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है. यह जनमत संग्रह 10 मार्च यानि मंगलवार को होगा. छात्रसंघ का आरोप है कि कुलपति द्वारा की गई जातिसूचक टिप्पणियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के विरोध में यह कदम उठाया गया है.

पूर्व JNUTA सदस्यों की निगरानी में होगा जनमत संग्रह

जनमत संग्रह की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) के पूर्व सदस्यों की निगरानी में कराई जाएगी. छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि मतदान विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों और विशेष केंद्रों के बाहर कराया जाएगा. इसका नतीजा 11 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में घोषित किया जाएगा.

जातिसूचक टिप्पणी को लेकर विरोध

छात्रसंघ का कहना है कि कुलपति की कथित जातिसूचक टिप्पणियों के खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थीं. पूर्व JNUSU अध्यक्ष धनंजय ने इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी कार्रवाई की मांग की थी. इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों ने शिक्षा मंत्रालय से भी कुलपति के बयान पर स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है.



मार्च के दौरान छात्रों की गिरफ्तारी

छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि जब छात्रसंघ ने कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकाला था, तब दिल्ली पुलिस ने लगभग 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया. छात्रसंघ का आरोप है कि यह कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर की गई. इस दौरान JNUSU के पदाधिकारियों सहित 14 छात्रों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जबकि मार्च शांतिपूर्ण था.



छात्रों में असुरक्षा का माहौल

छात्रसंघ का कहना है कि मौजूदा कुलपति के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आने वाले छात्र खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं कर रहे हैं. JNUSU का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद सरकार और संबंधित संस्थानों ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.



छात्रसंघ पदाधिकारियों ने कहा

JNUSU अध्यक्ष अदिति ने कहा कि जनमत संग्रह विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों और विशेष केंद्रों के बाहर कराया जाएगा. उन्होंने कहा “जब हमारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है तो जेएनयू के छात्र खुद तय करेंगे कि एक जातिवादी कुलपति का भविष्य क्या होना चाहिए.”



उपाध्यक्ष गोपिका ने कहा कि “हम चुप नहीं बैठेंगे. कुलपति ने हमारी गरिमा और आत्मसम्मान पर हमला किया है. उन्हें पद से हटाने की लड़ाई जारी रहेगी.” महासचिव सुनील ने कहा कि जनमत संग्रह से पहले ही प्रशासन ने छात्रों के विरोध स्थल पर लगे टेंट को हटाने के लिए सुरक्षा गार्डों को भेज दिया. उन्होंने कहा “यह बेहद शर्मनाक है, लेकिन छात्रों ने मार्च निकालकर फिर से उस जगह पर अपना विरोध स्थल बना लिया.”