JNU में ‘छात्र संसद’ का आयोजन: छात्र संगठनों ने उठाई रोहिथ एक्ट और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज

FTII, पुणे से आए छात्र प्रतिनिधि अमृतांशु ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीकरण और एकरूपता थोपने की कोशिशों ने फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता को कमजोर किया है. उन्होंने FTII में असहमति को दबाने के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए जेएनयू के संघर्ष के साथ एकजुटता जताई. गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष शिवांक ने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने और शिक्षा के अत्यधिक केंद्रीकरण का विरोध किया. उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के आसपास किराए के मकान ढूंढते समय छात्रों को किस तरह वर्ग और जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में JNUSU के पदाधिकारियों के रस्टिकेशन और रोहिथ एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को छात्र संसद का आयोजन हुआ, जिसमें देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों से आए छात्रों और प्रतिनिधियों ने शिरकत की. जेएनयूएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम से पहले जेएनयू प्रशासन ने साउंड सिस्टम को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोककर अड़चनें पैदा करने की कोशिश की. इसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्र मुख्य गेट पर एकत्र हुए. छात्रों के दबाव के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और साउंड सिस्टम को अंदर आने की अनुमति दी गई. इन अड़चनों के कारण कार्यक्रम लगभग दो घंटे की देरी से शुरू हो सका.

गढ़वाल विश्वविद्यालय की पूर्व गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रियंका खत्री ने कहा कि देशभर के छात्र जेएनयूएसयू को उसके संघर्षशील रुख के कारण उम्मीद की निगाह से देखते हैं. उन्होंने एंजेल चकमा की निर्मम लिंचिंग और अंकिता भंडारी के साथ हुई यौन हिंसा और हत्या की निंदा की. आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (AUD) की कोषाध्यक्ष शरण्या ने बताया कि उन्हें पिछले दस महीनों से निलंबित किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि AUD प्रशासन ने चार वर्षों तक छात्र संघ चुनाव नहीं होने दिए और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को असहमति दबाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय से मोहम्मद जैद ने रोहिथ वेमुला को याद करते हुए कहा कि आज हर असहमति की आवाज को राष्ट्रविरोधी करार दिया जा रहा है. उन्होंने नई शिक्षा नीति (NEP) के बाद बढ़ती ड्रॉपआउट दर पर भी चिंता जताई.

देश के अन्य परिसरों से प्रतिरोध की तस्वीर:

तेजपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि आज विश्वविद्यालय परिसरों में हर तरह के प्रतिरोध को अपराध की तरह देखा जा रहा है. उन्होंने संगठित प्रतिरोध के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि तेजपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ सौ दिनों से अधिक समय तक आंदोलन चला. IIT खड़गपुर से दीपायन ने शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी पर सवाल उठाए और कहा कि VBSA जैसे प्रस्ताव वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने में असफल रहे हैं. ISI के प्रतिनिधि अरनब ने ड्राफ्ट ISI बिल पर चिंता जताते हुए कहा कि यह संस्थान की स्वायत्तता छीनने की कोशिश है.

रोहिथ एक्ट और समानता की मांग:

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि कमल ने सभी विश्वविद्यालयों में UGC इक्विटी रेगुलेशंस और रोहिथ एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग की. इसमें सैकड़ों छात्रों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि देशभर के परिसरों में शिक्षा, स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच JNU एक बार फिर साझा संघर्ष का केंद्र बनकर उभरा है.

