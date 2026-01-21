ETV Bharat / state

JNUSU की VC से मुलाकात के बाद छात्रों को राहत, हॉस्टल खाली कराने पर लगा रोक; इस दिन कमेटी की बैठक

छात्रसंघ की ओर से सभी छात्रों से अपील की है कि वह बिना किसी परेशानी के जल्द से जल्द अपना सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 8:49 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हॉस्टल खाली कराने के नोटिस और पीएचडी छात्रों की समस्याओं को लेकर बुधवार को JNUSU के पदाधिकारियों ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात की. बैठक के बाद छात्रों को बड़ी राहत मिली है. JNUSU की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि प्रभावित छात्रों के सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन को हॉस्टल क्लियरेंस से अलग रखा जाएगा और किसी भी छात्र को हॉस्टल से नहीं निकाला जाएगा.

JNU स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि जिन छात्रों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस मिला था, उनके लिए सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन और हॉस्टल क्लियरेंस को अलग कर दिया गया है. छात्रसंघ की ओर से सभी छात्रों से अपील की है कि वह बिना किसी परेशानी के जल्द से जल्द अपना सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. अदिति मिश्रा ने कहा कि छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. सबमिशन तक हॉस्टल की मांग पर प्रशासन से आगे भी बातचीत जारी रहेगी. अगर किसी छात्र को हॉस्टल क्लियरेंस या सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो ऐसे सभी छात्र छात्रसंघ से संपर्क करें, ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके.

SLS के पीएचडी छात्रों का मामला उठा: कुलपति के साथ JNUSU की बैठक में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज (SLS) के पीएचडी छात्रों का मुद्दा भी उठाया गया. उपाध्यक्ष के. गोपिका ने कहा कि SLS के 6 पीएचडी छात्रों को पहले सेमेस्टर कोर्स वर्क में फेल कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सेमेस्टर छोटा और अनियमित रहा, जिसका असर छात्रों पर पड़ा. छात्रों की मदद के लिए रिमेडियल क्लास या ट्यूटोरियल चलाने के बजाय उन्हें सीधे फेल कर दिया गया.

23 जनवरी को होगी कमेटी की बैठक: कुलपति के साथ हुई बैठक में यह तय हुआ कि मामले को सुलझाने के लिए 23 जनवरी को एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक में छात्रों को दूसरे सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन देने पर फैसला लिया जाएगा. अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि JNUSU और प्रशासन की बैठक के बाद छात्रों को फिलहाल राहत मिली है. छात्रों के हक और न्याय के लिए अपनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

