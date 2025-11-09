जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी
50 साल बाद बनारस की छात्रा अदिति मिश्रा ने जेएनयू छात्रसंघ चुनाव अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की.
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का छात्रसंघ चुनाव हमेशा से देश के छात्र राजनीति के इतिहास में विशेष स्थान रखता है. इस साल यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि 50 साल बाद बनारस की छात्रा अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है. यह वही बनारस है, जहां से 1974 में प्रोफेसर आनंद कुमार ने अध्यक्ष पद जीतकर जेएनयू की राजनीति में नई दिशा दी थी. दोनों ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं. ऐसे में अब आधी सदी बाद इतिहास ने फिर खुद को दोहराया है.
1974: बदलाव की लहर और आनंद कुमार की ऐतिहासिक जीत
साल 1974 देश में छात्र आंदोलनों का दौर था. गुजरात में ‘नव निर्माण आंदोलन’ और बिहार में ‘संपूर्ण क्रांति’ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी. जयप्रकाश नारायण (JP) के नेतृत्व में देश के युवा व्यवस्था परिवर्तन का सपना देख रहे थे. इसी माहौल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव हुआ. तब प्रो. आनंद कुमार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और उनके सामने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रकाश करात मैदान में थे.
आनंद कुमार ने जयप्रकाश नारायण के विचारों को अपने प्रचार का केंद्र बनाया और 'छात्रसंघ विद्यार्थियों की आवाज बने' का नारा दिया. परिणाम स्वरूप उन्हें जीत मिली. प्रो. आनंद कुमार ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि “उस समय चुनावों में वाद-विवाद और विचार का बड़ा महत्व था. चुनाव से पहले होने वाले प्रेसिडेंशियल डिबेट को शिक्षक तक सुनने आते थे. आचार संहिता और मर्यादा का पालन होता था. हमने जीत के बाद जयप्रकाश नारायण को परिसर में बुलाया था. वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा गौरव था.”
छात्र राजनीति की ऊंचाइयां और ठहराव के दौर:
प्रो. आनंद कुमार ने बताया कि 1974 के बाद जेएनयू की राजनीति ने कई उतार-चढ़ाव देखे गए. उन्होंने बताया कि 1983 में बड़े आंदोलन के दौरान छात्रसंघ को निलंबित कर दिया गया था. बाद में लिंगदोह समिति (Lyngdoh Committee) की सिफारिशों के बाद चुनाव प्रक्रिया में नए नियम लागू हुए, जिससे छात्र राजनीति का स्वरूप बदल गया. प्रो. आनंद कुमार कहते हैं कि “दल वैचारिक हुआ करते थे, साधन हमारे अपने थे. आज बाहरी प्रभाव और धनबल ने आचार संहिता की मर्यादा को कमजोर कर दिया है.”
2025: अदिति मिश्रा ने दोहराया इतिहास
साल 2025 में जब अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की तो बनारस ने एक बार फिर जेएनयू की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी. अदिति ने लेफ्ट गठबंधन से चुनाव लड़ा और अपनी सादगी, संघर्ष और स्पष्ट दृष्टिकोण से छात्रों का विश्वास जीता. प्रो. आनंद कुमार ने भावुक होकर कहा कि “आज यह बहुत खुशी की बात है कि बनारस की बेटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शीर्ष पद पर पहुंची है. यह पचास साल पहले की यादें ताजा कर गया. मैं उम्मीद करता हूं कि अदिति विद्यार्थियों में एकता और चेतना दोनों को मजबूत करेंगी.”
इतिहास से भविष्य तक: उम्मीदों की नई सुबह
जेएनयू के छात्रसंघ चुनाव सिर्फ विश्वविद्यालय की राजनीति नहीं, बल्कि देश की दिशा और सोच का भी प्रतिबिंब माना जाता है. 1974 के प्रो. आनंद कुमार से लेकर 2025 की अदिति मिश्रा तक यह कहानी विचार, संघर्ष और लोकतंत्र की है. बनारस से निकले इन दो चेहरों ने अलग-अलग समय में जेएनयू को नई पहचान दी. एक ने आंदोलन की चेतना जगाई, दूसरे ने संवाद और समाधान की राह दिखा रही है.
कौन हैं अदिति मिश्रा ?
आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) से नवनिर्वाचित अध्यक्ष अदिति शर्मा बनारस, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. वे लंबे समय से छात्र राजनीति और लैंगिक न्याय के आंदोलनों में सक्रिय रही हैं. 2017 में उन्होंने बीएचयू में छात्राओं पर लगाए गए पितृसत्तात्मक कर्फ्यू के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था. इसके बाद पांडिचेरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने भगवाकरण और फीस वृद्धि के विरोध में आवाज उठाई तथा सीएए विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाई. वर्तमान में अदिति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी (CCPPT), स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं. उनका शोध उत्तर प्रदेश में 2012 से अब तक लैंगिक हिंसा और उसके प्रतिरोध पर केंद्रित है. अदिति का मानना है कि विश्वविद्यालयों को लोकतंत्र और समानता के मूल्यों का केंद्र होना चाहिए.
कौन हैं प्रोफेसर आनंद कुमार ?
प्रो. आनंद कुमार का जन्म वाराणसी के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से बीएससी और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर किया. आगे की पढ़ाई के लिए वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) आए, जहां से एमफिल किया. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त कर उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी पूरी की. प्रो. आनंद ने बीएचयू में 10 वर्ष तक अध्यापन किया और 1990 से जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर बने. 1998 में प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए और समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष बने, सेवानिवृत्ति तक अपने विद्यार्थियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे.
