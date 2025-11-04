ETV Bharat / state

JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान आज, 4 पद के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में, ABVP और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला

जेएनयू छात्र संघ के चुनाव के लिए आज मतदान होगा. चुनाव में वामपंथी और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है.

JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान
JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 के लिए आज मतदान हो रहा है. चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत ने बताया कि इस बार कुल 9,043 छात्र मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन और चुनाव समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जा रहा है. कैंपस में माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा हुआ है और छात्र अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन देने में जुटे हैं. मतदान दो पाली में होगा. सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा. मतदान के बाद रात 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और 6 नवंबर को अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे.

इस बार जेएनयू चुनाव में केंद्रीय पैनल के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पर कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें करीब 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं काउंसलर पदों पर भी लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जिससे इस बार महिला भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है.

जेएनयू छात्र संघ के चुनाव के लिए प्रचार
जेएनयू छात्र संघ के चुनाव के लिए प्रचार

वामपंथी संगठनों का संयुक्त मोर्चा:

इस बार चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF) ने मिलकर लेफ्ट यूनिटी के बैनर तले संयुक्त मोर्चा बनाया है. पिछली बार SFI इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस बार तीनों संगठनों ने साथ आकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों के रूप में अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा (AISA), उपाध्यक्ष पद पर के. गोपिका (SFI),
महासचिव पद पर सुनील यादव (DSF) और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली (AISA) को मैदान में उतारा है.

जेएनयू छात्र संघ का चुनाव
जेएनयू छात्र संघ का चुनाव

ABVP और NSUI ने भी कसी कमर:

वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए तान्या कुमारी, सचिव पद के लिए राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज को उम्मीदवार बनाया है. जबकि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) से विकाश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की सूची:

अध्यक्ष पद के लिए अदिति मिश्रा (AISA), अंगद सिंह (Independent), राज रतन राजोरिया (BAPSA), शिंदे विजयालक्ष्मी व्यंकट राव (PSA), शीर्षवा इंदु (DISHA), विकास पटेल (ABVP) और विकाश (NSUI) उम्मीदवार है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर किझाकूट गोपिका बाबू (SFI), शेख शाहनवाज आलम (Independent) और तान्या कुमारी (ABVP) मैदान में हैं. महासचिव पद के लिए गोपी कृष्णन यू, राजेश्वर कांत दुबे, प्रीति, शुएब खान और सुनील यादव के बीच मुकाबला है. संयुक्त सचिव पद पर अनुज, दानिश अली, कुलदीप ओझा, मनमोहन मित्रुका और रवि राज चुनावी दौड़ में हैं.

एबीवीपी के कार्यक्रता
एबीवीपी के कार्यक्रता

प्रमुख उम्मीदवारों पर एक नजर:

लेफ्ट यूनिटी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अदिति मिश्रा (AISA) उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली हैं. उन्होंने 2017 में बीएचयू में छात्राओं पर लगाए गए पितृसत्तात्मक कर्फ्यू के खिलाफ हुए आंदोलन में भाग लिया था. अदिति वर्तमान में जेएनयू के सेंटर फॉर कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी (CCPPT) से पीएचडी कर रही हैं. उनका शोध उत्तर प्रदेश में 2012 से अब तक लैंगिक हिंसा और प्रतिरोध पर केंद्रित है.

वहीं ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विकास पटेल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के निवासी हैं. उन्होंने जेएनयू से कोरियन भाषा और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है और फिलहाल पीएचडी शोधार्थी हैं. वर्ष 2014 से एबीवीपी से जुड़े विकास संगठन के जेएनयू इकाई मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश सह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं.

JNU छात्रसंघ चुनाव
JNU छात्रसंघ चुनाव

JNUSU के साथ आंतरिक समिति (IC) का चुनाव:

जेएनयू के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आंतरिक समिति (IC) चुनाव भी JNUSU के हो शुरू हुआ, जिसकी निगरानी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही है. यह चुनाव डॉ. एन. पूंगुजली, प्रीसाइडिंग ऑफिसर (ADOS-I) की देखरेख में हो रहा है. डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर मनु राधा चौधरी ने बताया कि इस बार तीन श्रेणियों अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी से उम्मीदवार मैदान में हैं. अंडरग्रेजुएट श्रेणी से प्रतीष्ठा जुवन्था और गर्विता गांधी, दोनों स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज (SLL&CS) से हैं. पोस्टग्रेजुएट श्रेणी में कनिष्क गौर (स्कूल ऑफ एजुकेशन), श्रुति वर्मा और रौशन कुमार, दोनों स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, पीएचडी श्रेणी से दो शोधार्थी मनीषा दाबला (स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज (SCNS) और परन अमितावा (SSS) उम्मीदवार हैं.

