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जेएनयू के टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को मिली राहत, 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई हॉस्टल सुविधा

जेएनयू ने टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को 30 जून तक हॉस्टल में रहने की दी अनुमति,हॉस्टल के नियम के अनुसार 31 मई को करना था खाली.

जेएनयू के टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को मिली राहत
जेएनयू के टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को मिली राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 29, 2026 at 7:25 PM IST

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नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को बड़ी राहत देते हुए हॉस्टल में रहने की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है. विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट्स कार्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों की मांग और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जिन्हें कोर्स पूरा होने के बाद तुरंत हॉस्टल खाली करना पड़ता.

क्या है विश्वविद्यालय का नियम ?: जेएनयू के आईएचए हॉस्टल मैनुअल के नियम 2.9.1 के अनुसार, टर्मिनल छात्र यानी जिनका कोर्स समाप्त हो चुका है, उन्हें हर साल 31 मई तक हॉस्टल खाली करना होता है. हालांकि नियमों में यह भी प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में डीन ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों को सीमित समय के लिए अतिरिक्त अवधि दे सकते हैं. इसी नियम के तहत इस बार मास्टर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों को एक महीने की अतिरिक्त राहत दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रों की ओर से लगातार हॉस्टल सुविधा बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी.

केस-टू-केस आधार पर मिलेगा एक्सटेंशन: सर्कुलर के अनुसार, यह सुविधा सभी छात्रों को स्वतः नहीं मिलेगी. इसके लिए छात्रों को आवेदन करना होगा और हर आवेदन की अलग-अलग जांच की जाएगी. संबंधित हॉस्टलों के सीनियर वार्डन छात्रों के आवेदन की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही एक्सटेंशन दिया जाएगा. विश्वविद्यालय ने यह भी कहा है कि छात्रों को निर्धारित फॉर्मेट में एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी. यह फॉर्म संबंधित हॉस्टल कार्यालय से मिलेगा. गलत तरीके से भरे गए फॉर्म के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को 30 जून तक हॉस्टल में रहने की दी अनुमति
टर्मिनल मास्टर्स छात्रों को 30 जून तक हॉस्टल में रहने की दी अनुमति (ETV Bharat)
बकाया शुल्क जमा करना होगा जरूरी: जेएनयू प्रशासन ने साफ कहा है कि जिन छात्रों पर हॉस्टल या मेस से जुड़ा कोई बकाया होगा, उनके आवेदन खारिज किए जा सकते हैं. इसलिए छात्रों को पहले अपने सभी लंबित शुल्क जमा करने होंगे. इसके बाद ही हॉस्टल एक्सटेंशन के लिए आवेदन मान्य होगा. एडवांस मेस फीस भी देनी होगी: हॉस्टल सुविधा बढ़ाने वाले छात्रों को एडवांस मेस चार्ज भी जमा करना होगा. यह राशि पिछले महीने के मेस बिल के बराबर होगी और उस पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क भी जोड़ा जाएगा. साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ाई गई अवधि के दौरान छात्रों को मेस रिबेट की सुविधा नहीं मिलेगी. यानी अगर छात्र कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से बाहर भी रहते हैं, तब भी उन्हें पूरी मेस फीस देनी होगी. 30 जून के बाद खाली करना होगा हॉस्टल: विश्वविद्यालय ने सर्कुलर में साफ कहा है कि 30 जून 2026 के बाद किसी भी परिस्थिति में हॉस्टल सुविधा का और विस्तार नहीं किया जाएगा. सभी छात्रों को तय समय तक अपने कमरे खाली करने होंगे. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया है. इसे भविष्य के शैक्षणिक सत्रों या किसी अन्य श्रेणी के छात्रों के लिए उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा. ये भी पढ़ें :

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