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JNU की पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक, 'डिप्रीवेशन पॉइंट्स' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया,'डिप्रीवेशन पॉइंट्स'के आधार पर दाखिले को अंतिम रूप देने से रोका

पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक,डिप्रीवेशन पॉइंट्स' को लेकर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक,डिप्रीवेशन पॉइंट्स' को लेकर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 12:33 PM IST

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नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने जेएनयू को 'डिप्रीवेशन पॉइंट्स' (वंचित वर्ग के अंकों) के आधार पर दाखिले को अंतिम रूप देने से रोक दिया है. अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के स्कोर में इस तरह से अतिरिक्त अंक जोड़ना परीक्षा की पवित्रता और मूल भावना के विपरीत है.

जानिए क्या है पूरा मामला:

यह पूरा विवाद जेएनयू के प्रॉस्पेक्टस के सेक्शन-V के तहत मिलने वाले उन अंकों से जुड़ा है, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पिछले शिक्षण संस्थानों के भौगोलिक आधार (पिछड़े या वंचित क्षेत्रों) पर छात्रों को प्रदान किया जाता है. जेएनयू के मौजूदा नियमों के अनुसार, छात्रों को अधिकतम 12 'डिप्रीवेशन पॉइंट्स' दिए जाते हैं. इसमें प्रत्येक एक पॉइंट को 3 अंकों के बराबर माना जाता है, जिसका मतलब है कि एक छात्र को इसके जरिए कुल 36 तक अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं.

छात्र अमित मेहरा द्वारा इस नीति को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा में छात्रों द्वारा हासिल किए गए अंकों में विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार बदलाव करना और अतिरिक्त अंक जोड़ना पूरी चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है.

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जेएनयू प्रशासन की दलीलों पर प्रथम दृष्टया असहमति जताई. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 'डिप्रीवेशन पॉइंट्स' के जरिए विश्वविद्यालय ने एक प्रकार से सीयूईटी परीक्षा में प्राप्त अंकों को संशोधित या परिवर्तित कर दिया है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "यदि इस प्रकार की अनुमति दे दी गई, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की पवित्रता और उसका मूल स्वरूप शेष नहीं रहेगा. तब कोई भी विश्वविद्यालय अपने अध्यादेशों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों में फेरबदल करने में सक्षम हो जाएगा, जो कि एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी अवधारणा के बिल्कुल उलट है. "

जेएनयू का पक्ष और आगे की कार्रवाई

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पैरवी करते हुए बताया गया कि यह नीति दूर-दराज और विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले पर्याप्त संख्या में छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है. जेएनयू ने इसके लिए वर्ष 1966 के अपने अधिनियम और अकादमिक परिषद के अनुमोदित प्रावधानों का हवाला दिया. साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कई ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दाखिले की प्रक्रिया को पूरी तरह से आगे बढ़ने दिया गया और बाद में अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये अंक देना गैरकानूनी था, तो इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसे पलटा नहीं जा सकेगा.

इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया है कि अगली तारीख तक डिप्रिवेशन पॉइंट्स के आधार पर कोई भी प्रवेश अंतिम रूप से तय नहीं किया जाएगा और न ही इस आधार पर आगे कोई कदम उठाया जाएगा. इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है, जिस पर पूरे देश के शिक्षा जगत और विद्यार्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं.

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