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JNU में ‘वार्ड कोटा’ विवाद गहराया, शिक्षक संघ ने जताया कड़ा विरोध

नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) प्रशासन के बीच ‘वार्ड कोटा’ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. शिक्षक संघ ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित 5 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी कोटा का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. संगठन ने इस फैसले को विश्वविद्यालय की समावेशी और प्रगतिशील प्रवेश नीति के खिलाफ बताया है.

अब तक जेएनयू में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोटा था. इसके पीछे तर्क यह था कि गार्ड या माली का बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न हो जाए. लेकिन नया प्रस्तावित कोटा 'सुपरन्यूमरेरी' होगा, जिसका मतलब है कि ये 5% सीटें मौजूदा सीटों के ऊपर होंगी. उदाहरण के लिए अगर किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो 5 अतिरिक्त सीटें प्रोफेसरों के बच्चों के लिए होंगी. इसपर प्रशासन का तर्क है कि इससे आम छात्रों की सीटों पर असर नहीं पडेगा, लेकिन छात्रों का तर्क है कि कैंपस के भीतर मिलने वाली सुविधाओं पर तो बोझ बढेगा ही.

शिक्षक संघ का कुलपति पर आरोप

JNUTA ने आरोप लगाया कि कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित द्वारा लिया गया यह निर्णय पूरी तरह एकतरफा है और इसमें शिक्षकों से कोई व्यापक परामर्श नहीं किया गया. संगठन का कहना है कि शिक्षकों ने कभी भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के विशेष कोटे की मांग नहीं की. इसके बावजूद इस प्रस्ताव को लागू करना प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग है. शिक्षक संघ ने कहा कि JNU की पहचान एक ऐसी संस्था के रूप में रही है जो सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों पर आधारित है. उनका मानना है कि इससे विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति में असंतुलन पैदा होगा और वास्तविक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों के अवसर कम हो सकते हैं.

JNUTA ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपने पुराने और प्रभावी ‘डिप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम’ को मजबूत करना चाहिए, न कि नए विशेषाधिकार आधारित कोटे लागू करने चाहिए. संगठन ने विशेष रूप से पीएचडी प्रवेश में इस सिस्टम को बहाल करने की मांग की है. उनका तर्क है कि यह प्रणाली सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को अवसर देती है, जो JNU की समावेशी पहचान का आधार रही है.

JNUTA ने कुलपति पर प्रशासनिक अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप भी लगाए. संगठन ने बताया कि कई मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नियुक्तियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी रही है, जिससे विश्वविद्यालय की साख प्रभावित हो रही है.