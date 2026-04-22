JNU में ‘वार्ड कोटा’ विवाद गहराया, शिक्षक संघ ने जताया कड़ा विरोध
JNUTA ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित 5 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी कोटा का विरोध कर इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है.
Published : April 22, 2026 at 1:21 PM IST
नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) प्रशासन के बीच ‘वार्ड कोटा’ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. शिक्षक संघ ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित 5 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी कोटा का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. संगठन ने इस फैसले को विश्वविद्यालय की समावेशी और प्रगतिशील प्रवेश नीति के खिलाफ बताया है.
अब तक जेएनयू में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोटा था. इसके पीछे तर्क यह था कि गार्ड या माली का बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न हो जाए. लेकिन नया प्रस्तावित कोटा 'सुपरन्यूमरेरी' होगा, जिसका मतलब है कि ये 5% सीटें मौजूदा सीटों के ऊपर होंगी. उदाहरण के लिए अगर किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो 5 अतिरिक्त सीटें प्रोफेसरों के बच्चों के लिए होंगी. इसपर प्रशासन का तर्क है कि इससे आम छात्रों की सीटों पर असर नहीं पडेगा, लेकिन छात्रों का तर्क है कि कैंपस के भीतर मिलने वाली सुविधाओं पर तो बोझ बढेगा ही.
शिक्षक संघ का कुलपति पर आरोप
JNUTA ने आरोप लगाया कि कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित द्वारा लिया गया यह निर्णय पूरी तरह एकतरफा है और इसमें शिक्षकों से कोई व्यापक परामर्श नहीं किया गया. संगठन का कहना है कि शिक्षकों ने कभी भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के विशेष कोटे की मांग नहीं की. इसके बावजूद इस प्रस्ताव को लागू करना प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग है. शिक्षक संघ ने कहा कि JNU की पहचान एक ऐसी संस्था के रूप में रही है जो सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों पर आधारित है. उनका मानना है कि इससे विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति में असंतुलन पैदा होगा और वास्तविक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों के अवसर कम हो सकते हैं.
JNUTA ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपने पुराने और प्रभावी ‘डिप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम’ को मजबूत करना चाहिए, न कि नए विशेषाधिकार आधारित कोटे लागू करने चाहिए. संगठन ने विशेष रूप से पीएचडी प्रवेश में इस सिस्टम को बहाल करने की मांग की है. उनका तर्क है कि यह प्रणाली सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को अवसर देती है, जो JNU की समावेशी पहचान का आधार रही है.
JNUTA ने कुलपति पर प्रशासनिक अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप भी लगाए. संगठन ने बताया कि कई मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नियुक्तियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी रही है, जिससे विश्वविद्यालय की साख प्रभावित हो रही है.
गैर-शिक्षण कर्मचारियों के हितों पर असर
संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (ग्रुप B, C और D) के बच्चों के लिए जो सीमित सुपरन्यूमरेरी सीटें हैं, वह वास्तव में जरूरतमंद वर्गों को अवसर देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं. ऐसे में शिक्षकों के बच्चों के लिए नया कोटा लाना न केवल असंतुलन पैदा करेगा बल्कि पहले से मौजूद व्यवस्था को भी कमजोर कर सकता है. JNUTA ने इंजीनियरिंग स्कूल में महिला छात्रों के लिए प्रस्तावित 11 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी सीटों के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं.
व्यक्तिगत लाभ के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप
शिक्षक संगठन ने यह भी कहा कि कुलपति द्वारा लिए गए कुछ फैसले व्यक्तिगत हितों से प्रेरित प्रतीत होते हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. JNUTA ने यह निर्णय लिया है कि वह इस मुद्दे को विश्वविद्यालय के विजिटर (राष्ट्रपति) और शिक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे.
बैठक में JNUTA ने कहा कि वह शिक्षकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित ‘वार्ड कोटा’ को पूरी तरह खारिज करता है और इसे तुरंत रद्द करने की मांग करता है. साथ ही, उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की कि वह शिक्षकों और छात्रों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करे, जैसे प्रमोशन में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में सुधार और कैंपस सुविधाओं का विकास.
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