JNUSU के दो दिन के धरने के बाद मिली पहली बैठक की तारीख, हॉस्टल बेदखली नोटिस होगा मुख्य मुद्दा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ पदाधिकारियों ने सभी छात्रों से अपील की है कि वह धैर्य बनाए रखें और बैठक के नतीजों का इंतजार करें.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 20, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रसंघ (JNUSU) और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच चला आ रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. नवनिर्वाचित JNUSU पदाधिकारियों को दो दिन के धरने और लगातार प्रयासों के बाद कुलपति की तरफ से मिलने का समय दिया गया है. यह बैठक 21 जनवरी 2026 को तय हुई है, जिसमें हॉस्टल से बेदखली नोटिस सहित छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.

JNUSU पदाधिकारियों का आरोप है कि चुनाव के बाद से छात्रसंघ के पदाधिकारी लगातार कुलपति से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. सोमवार को जब सुबह करीब 10 बजे कुलपति कार्यालय पहुंचे और प्रतीक्षा करने लगे तो उनसे मुलाकात नहीं कराई गई. छात्रसंघ का का कहना है कि बाद में कुलपति के निर्देश पर सुरक्षाकर्मियों ने प्रतीक्षालय से हटाया और गेट बंद कर दिया था.

छात्रसंघ का आरोप बातचीत के बजाय दबाव: JNUSU पदाधिकारियों ने कहा कि वह छात्रों की समस्याओं जैसे शैक्षणिक मुद्दे, हॉस्टल, फीस और सुरक्षा को लेकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने बातचीत के बजाय बल का सहारा लिया. छात्रसंघ ने कहा कि यह व्यवहार न केवल नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि JNU की लोकतांत्रिक परंपराओं के भी खिलाफ है.

दो दिन बाद मिली पहली अपॉइंटमेंट: घटना के बाद JNUSU ने एड ब्लॉक के पास दो दिनों तक शांतिपूर्ण धरना दिया. लगातार प्रयासों और छात्रों के समर्थन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति से मिलने का समय दिया. छात्रसंघ ने इसे छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया है.

हॉस्टल से बेदखली नोटिस होगा मुद्दा: JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि इस बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा हॉस्टल से बेदखली नोटिस का होगा. खासतौर पर वह पीएचडी छात्र जो सबमिशन के अंतिम चरण में हैं, उनके लिए यह नोटिस गंभीर समस्या बन गया है. छात्रसंघ का कहना है कि जब तक बैठक पूरी नहीं हो जाती और कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आता, तब तक छात्र हॉस्टल से जुड़ा कोई भी आवेदन फॉर्म न भरें. JNUSU ने सभी छात्रों से अपील की है कि वह धैर्य बनाए रखें और बैठक के नतीजों का इंतजार करें.

