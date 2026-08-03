JNU UG Admission 2026: पहली मेरिट लिस्ट आज होगी जारी, 15 सितंबर तक पूरी होगी दाखिला प्रक्रिया
जेएनयू विश्वविद्यालय आज पहली मेरिट सूची जारी करेगा और 15 सितंबर तक सभी प्रवेश खत्म कर दिए जाएंगे.
Published : August 3, 2026 at 9:47 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (UG) और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी (SOP) कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया आज से नए चरण में प्रवेश कर रही है. विश्वविद्यालय आज 3 अगस्त को पहली मेरिट सूची जारी करेगा. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्री-एनरोलमेंट, शुल्क जमा करने और सीट सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार दाखिला कई चरणों में पूरा किया जाएगा और 15 सितंबर 2026 तक सभी प्रवेश खत्म कर दिए जाएंगे. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उन्हें तय समय के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी.
आज जारी होगी पहली मेरिट सूची
इस सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा, उन्हें 3 से 5 अगस्त के बीच ऑनलाइन प्री-एनरोलमेंट करना होगा और प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. निर्धारित समय सीमा के अंदर शुल्क जमा करने पर ही संबंधित सीट सुरक्षित मानी जाएगी. यदि कोई अभ्यर्थी तय समय तक शुल्क जमा नहीं करता है तो उसकी सीट अगले चरण में अन्य पात्र उम्मीदवारों को आवंटित की जा सकती है. इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.
वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन 12 अगस्त को दूसरी मेरिट सूची जारी करेगा. इसके साथ ही सुपरन्यूमेरेरी सीटों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी. दूसरी सूची में चयनित उम्मीदवारों को 12 से 14 अगस्त के बीच प्री-एनरोलमेंट पूरा करना होगा और प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. यह मौका उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी होगा, जिनका चयन पहली सूची में नहीं हो पाया है.
17 से 20 अगस्त तक होगा दस्तावेजों का सत्यापन
मेरिट सूची के बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन 17 से 20 अगस्त तक किया जाएगा. इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंकपत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर विश्वविद्यालय पहुंचना होगा. दस्तावेजों का सत्यापन सफल होने के बाद ही प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं या वह तय तिथि पर सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका प्रवेश प्रभावित हो सकता है.
रिक्त सीटों के लिए मिलेगा अंतिम अवसर
यदि दूसरी मेरिट सूची के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो विश्वविद्यालय 26 से 28 अगस्त तक अभ्यर्थियों से रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम बार अपनी इच्छा दर्ज करने का अवसर देगा. इस प्रक्रिया के आधार पर बची सीटों के लिए अंतिम सूची तैयार की जाएगी. इससे उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जिन्हें पहले दोनों चरणों में सीट नहीं मिल सकी थी.
विश्वविद्यालय प्रशासन 3 सितंबर को अंतिम प्रवेश सूची जारी करेगा. अंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 3 से 5 सितंबर के बीच ऑनलाइन प्री-एनरोलमेंट पूरा कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद 9 और 10 सितंबर को अंतिम सूची में चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका प्रवेश अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा.
15 सितंबर तक पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर 2026 यूजी और सीओपी कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि होगी. इसके बाद किसी भी चरण में नया दाखिला नहीं लिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वह मेरिट सूची जारी होने के बाद नियमित रूप से प्रवेश पोर्टल पर नजर रखें, समय पर शुल्क जमा करें और दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों. किसी भी चरण की समय-सीमा चूकने पर प्रवेश का अवसर हाथ से निकल सकता है.
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