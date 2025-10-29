जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025-26: 9043 मतदाता करेंगे अपने प्रतिनिधियों का चयन, 4 नवंबर को होगा मतदान
इसबार छात्रसंघ चुनाव में वामपंथी छात्र संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं. केंद्रीय पैनल में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं उम्मीदवार हैं.
Published : October 29, 2025 at 10:03 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 की तैयारियां पूरी हो गई हैं. चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत ने बताया कि इस बार कुल 9,043 छात्र वोट डालने के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय पैनल में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि काउंसलर पदों पर करीब 25 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं.
उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को सभी उम्मीदवारों की मीटिंग (ACM) होगी और 2 नवंबर को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की बहस यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी. इसके बाद 4 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर की शाम तक परिणाम घोषित किए जाएंगे. जेएनयू में हर साल की तरह इस बार भी छात्र संगठन जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं. कैंपस में माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है और छात्र अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन देने की तैयारी में हैं.
वामपंथी छात्र संगठन एकसाथ उतरे: इस बार चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF), संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं. पिछले चुनाव में एसएफआई इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस बार तीनों संगठनों ने एक साथ मोर्चा बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.
ये हैं इसबार मैदान में: संगठन ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसीएसन (AISA) से अध्यक्ष पद के लिए अदिति, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से उपाध्यक्ष पद के लिए के. गोपिका, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF) से सचिव पद के लिए सुनील और आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) से संयुक्त सचिव के लिए दानिश को मैदान में उतारा है. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) से विकाश और ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए तान्या कुमारी, सचिव पद के लिए राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज को मैदान में उतारा है.
दो पाली में होगा मतदान: मतदान चार नवंबर को दो पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. मतदान के बाद रात 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और छह नवंबर को अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे.
