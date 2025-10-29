ETV Bharat / state

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025-26: 9043 मतदाता करेंगे अपने प्रतिनिधियों का चयन, 4 नवंबर को होगा मतदान

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 की तैयारियां पूरी हो गई हैं. चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत ने बताया कि इस बार कुल 9,043 छात्र वोट डालने के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय पैनल में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं उम्मीदवार हैं, जबकि काउंसलर पदों पर करीब 25 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं.

उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को सभी उम्मीदवारों की मीटिंग (ACM) होगी और 2 नवंबर को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की बहस यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी. इसके बाद 4 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर की शाम तक परिणाम घोषित किए जाएंगे. जेएनयू में हर साल की तरह इस बार भी छात्र संगठन जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं. कैंपस में माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है और छात्र अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन देने की तैयारी में हैं.

चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत (ETV BHARAT)

वामपंथी छात्र संगठन एकसाथ उतरे: इस बार चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF), संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं. पिछले चुनाव में एसएफआई इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस बार तीनों संगठनों ने एक साथ मोर्चा बनाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.