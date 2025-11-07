ETV Bharat / state

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025: जानिए इस बार के चुनाव में क्या रहा अलग, किन सीटों पर क्या रही स्थिति

नई दिल्ली: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025 गुरुवार को संपन्न हो गया. वर्ष 2025-26 के लिए जेएनयू को नया छात्रसंघ मिल गया. छात्रसंघ की चार में से 3 सीटों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर महिला पदाधिकारी को नेतृत्व का मौका मिला है. वहीं, महासचिव के पद पर एक पुरुष छात्र नेता को नेतृत्व का अवसर मिला.

इस बार का जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव पिछले चुनाव से कुछ खास रहा. इसमें सबसे बड़ी खासियत तीन पदों पर महिलाओं का काबिज होना है. इसके अलावा इस चुनाव में कुछ नए समीकरण भी बने. एक मुख्य बात यह भी रही कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा मौका आया जब 6 महीने के अंदर ही दूसरी बार जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव संपन्न हुआ. वर्ष 2024-25 सत्र के लिए इसी साल अप्रैल माह में जेएनयू छात्रसंघ चुनाव संपन्न हुआ था. उसके बाद छठे महीने में ही फिर से अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई.

मजबूत छात्र नेता बनके उभरी पीएसए उम्मीदवार: इस बार के छात्र संघ चुनाव में प्रोग्रेसिव स्टूडेंटस एसोसिएशन (पीएसए) का भी प्रदर्शन अच्छा रहा. पीएसए की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शिंदे विजयलक्ष्मी वेंकट राव ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए 1276 वोट प्राप्त किए, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल को 1488 मत मिले, जो विजयलक्ष्मी मात्र 212 वोट ही ज्यादा हैं.

बता दें कि, पीएसए भी वामपंथी छात्र संगठन है. आइसा, एसएफआई और डीएसएफ गठबंधन में जगह न मिलने के बाद पीएसए ने अध्यक्ष पद पर मजबूती से चुनाव लड़ा और दमदार उपस्थिति दर्ज कराई. कुल मिलाकर यह छात्रसंघ चुनाव पीएसए के लिए अच्छा रहा.

किस तरह अलग रहे चुनाव के परिणाम: अगर इस साल अप्रैल में संपन्न हुए छात्रसंघ चुनाव के परिणाम देखें तो इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में जीत का अंतर किसी पद पर ज्यादा तो किसी पर कम दिखा. अप्रैल माह में अध्यक्ष पद पर जीत का अंतर 272 वोट रहा तो इस बार 449 रहा.