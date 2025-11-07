जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025: जानिए इस बार के चुनाव में क्या रहा अलग, किन सीटों पर क्या रही स्थिति
इस बार छात्रसंघ चुनाव में जहां कई सालों बाद अध्यक्ष पद पर महिला काबिज हुईं, वहीं कई अन्य समीकरण भी बदले. जानें विस्तार से..
Published : November 7, 2025 at 4:32 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 5:41 PM IST
नई दिल्ली: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025 गुरुवार को संपन्न हो गया. वर्ष 2025-26 के लिए जेएनयू को नया छात्रसंघ मिल गया. छात्रसंघ की चार में से 3 सीटों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर महिला पदाधिकारी को नेतृत्व का मौका मिला है. वहीं, महासचिव के पद पर एक पुरुष छात्र नेता को नेतृत्व का अवसर मिला.
इस बार का जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव पिछले चुनाव से कुछ खास रहा. इसमें सबसे बड़ी खासियत तीन पदों पर महिलाओं का काबिज होना है. इसके अलावा इस चुनाव में कुछ नए समीकरण भी बने. एक मुख्य बात यह भी रही कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा मौका आया जब 6 महीने के अंदर ही दूसरी बार जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव संपन्न हुआ. वर्ष 2024-25 सत्र के लिए इसी साल अप्रैल माह में जेएनयू छात्रसंघ चुनाव संपन्न हुआ था. उसके बाद छठे महीने में ही फिर से अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई.
मजबूत छात्र नेता बनके उभरी पीएसए उम्मीदवार: इस बार के छात्र संघ चुनाव में प्रोग्रेसिव स्टूडेंटस एसोसिएशन (पीएसए) का भी प्रदर्शन अच्छा रहा. पीएसए की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शिंदे विजयलक्ष्मी वेंकट राव ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए 1276 वोट प्राप्त किए, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल को 1488 मत मिले, जो विजयलक्ष्मी मात्र 212 वोट ही ज्यादा हैं.
बता दें कि, पीएसए भी वामपंथी छात्र संगठन है. आइसा, एसएफआई और डीएसएफ गठबंधन में जगह न मिलने के बाद पीएसए ने अध्यक्ष पद पर मजबूती से चुनाव लड़ा और दमदार उपस्थिति दर्ज कराई. कुल मिलाकर यह छात्रसंघ चुनाव पीएसए के लिए अच्छा रहा.
किस तरह अलग रहे चुनाव के परिणाम: अगर इस साल अप्रैल में संपन्न हुए छात्रसंघ चुनाव के परिणाम देखें तो इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में जीत का अंतर किसी पद पर ज्यादा तो किसी पर कम दिखा. अप्रैल माह में अध्यक्ष पद पर जीत का अंतर 272 वोट रहा तो इस बार 449 रहा.
वहीं, पिछली बार उपाध्यक्ष पद पर जीत का अंतर मात्र 34 वोट था, जो इस चुनाव में बढ़कर 1314 वोट तक पहुंच गया. इसके अलावा महासचिव पद पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 114 वोट था जो इस बार घटकर 104 वोट रह गया. वहीं संयुक्त सचिव के पद पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 85 था जो इस बार बढ़कर 286 हो गया.
लेफ्ट के मजबूत किले स्कूल में सेंध नहीं लगा सकी एबीवीपी: स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में लेफ्ट संगठनों के प्रत्याशियों को मिले वोट बताते हैं कि उनके दोनों मजबूत किलों- स्कूल ऑफ सोशल साइंस और स्कूल ऑफ लैंगुएज में एबीवीपी सेंधमारी नहीं कर सकी. इन दो सेंटरों में इस बार भी लेफ्ट की स्थिति काफी मजबूत रही. यहां काफी वोटर हैं, ये जिसके खाते में जाते हैं, वह जीतता रहा है. एसएल में अध्यक्ष पर यूनाइटेड लेफ्ट की अदिति मिश्रा को 566 और एसएसएस में 562 वोट हासिल हुए. एबीवीपी के विकास पटेल को एसएल में 375 और एसएसएस में 266 वोट ही मिले. हर सीट पर कमोबेश यही स्थिति रही. हालांकि, एबीवीपी ने विज्ञान के केंद्रों में हमेशा की तरह अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां वामपंथी दलों को हर सीट पर पीछे छोड़ा है. यहां एबीवीपी के विकास पटेल को 615 वोट मिले, जबकि अदिति को 480 वोट मिल सके.
