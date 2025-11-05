ETV Bharat / state

JNU छात्र संघ चुनाव 2025: एक बार ही केंद्रीय पैनल से चुनाव लड़ सकते हैं उम्मीदवार, जानिए क्यों ?

लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उद्देश्य छात्र राजनीति को अनुशासित बनाना था- एनएसयूआई

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ चुनाव के दौरान एक बार फिर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें (LCR) चर्चा में हैं. इन सिफारिशों के अनुसार, कोई भी छात्र अपने कैंपस में केवल एक बार केंद्रीय पैनल के पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर चुनाव लड़ सकता है.

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में इस बार केंद्रीय पैनल के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर कुल 20 उम्मीदवार मैदान में थे. इनमें करीब 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवार शामिल थीं. वहीं, काउंसलर पदों पर भी लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ रही थी. जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रत्याशी विकाश ने बताया कि इस नियम से छात्रों के नेतृत्व के अवसर सीमित हो जाते हैं.

एक बार ही केंद्रीय पैनल से चुनाव लड़ सकते हैं उम्मीदवार (ETV Bharat)

एनएसयूआई के प्रत्याशी विकाश ने बताया कि 2008 में जब लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू हुईं, तब से यह नियम लागू है कि कोई भी छात्र केंद्रीय पैनल के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है. जबकि, काउंसलर पद के लिए दो बार चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है. इससे उन छात्रों को नुकसान होता है जो लगातार छात्र हित में काम कर रहे हैं और दोबारा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं.

उन्होंने ये भी बताया कि एलसीआर के तहत उम्र की सीमा भी तय की गई है. स्नातक छात्र 22 वर्ष, स्नातकोत्तर छात्र 25 वर्ष और पीएचडी छात्र 30 वर्ष की आयु तक ही चुनाव लड़ सकते हैं. यह प्रावधान विशेष रूप से जेएनयू के लिए बनाया गया है, जबकि देश के अधिकांश अन्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी छात्रों को 28 वर्ष तक चुनाव लड़ने की अनुमति होती है.

एनएसयूआई के विकाश का कहना है कि इस उम्र सीमा और एक बार के अवसर वाले नियम की वजह से कई ऐसे छात्र जो वर्षों से विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं, अब चुनाव नहीं लड़ पाते. जो छात्र वास्तव में छात्रों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे सिर्फ इन सीमाओं की वजह से प्रतिनिधित्व का मौका खो देते हैं.

छात्र संगठनों का कहना है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उद्देश्य छात्र राजनीति को अनुशासित बनाना था, लेकिन अब यह सिफारिशें लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित कर रही है. एनएसयूआई इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रहेगी ताकि छात्र राजनीति में सक्रिय और योग्य छात्रों को चुनाव लड़ने के समान अवसर मिल सकें. एनएसयूआई के प्रत्याशी विकाश ने कहा कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में लोकतंत्र की असली पहचान तभी बनेगी जब हर छात्र को अपनी आवाज उठाने और नेतृत्व करने का पूरा मौका मिले.

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

