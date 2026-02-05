जेएनयू छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन के विरोध में छात्रों ने निकाला मार्च, निलंबन वापस लेने की मांग
छात्र संघ को खत्म करने और सामाजिक न्याय पर हमले के खिलाफ आइसा, एसएफआई सहित वामपंथी छात्र संगठनों ने की हड़ताल
Published : February 5, 2026 at 10:35 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के पदाधिकारियों और एक पूर्व अध्यक्ष को हाल ही में निष्कासित करने, कैंपस से बाहर रहने का आदेश देने और भारी जुर्माना लगाने के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय में गुरुवार को हड़ताल रखी.
सभी स्कूलों और सेंटरों में बंद रखते हुए छात्रों ने मार्च भी निकाला. इस दौरान मांग की गई कि प्रशासन द्वारा छात्र विरोधी आदेश वापस लिया जाए, कठोर सीपीओ मैनुअल रद्द किया जाए, यूजीसी दिशानिर्देशों के साथ रोहित एक्ट लागू किया जाए, वीबीएसए बिल खारिज किया जाए, पीएचडी छात्रों को बाहर न निकाला जाए, जेएनयू के कुलपति इस्तीफा दें और सिद्धांत फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के निजीकरण की नवीनतम कोशिश को कैंपस से बाहर निकाला जाए.
निष्कासन, निलंबन वापस लेने की मांग
इससे पहले प्रेस क्लब में भी राजद सांसद मनोज झा, सीपीआईएमल के सांसद राजाराम सिंह, सांसद शशिकांत सेंथिल और सांसद राजकुमार राउत ने जेएनयू के शिक्षक डॉक्टर डीके लोबियल और डॉक्टर उमा गुप्ता के साथ छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन के विरोध में निलंबन वापस लेने की मांग की.
बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव सहित एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को भी निष्कासित करते हुए भारी जुर्माना लगाया है. इसका विरोध अब तेज होता जा रहा है.
विश्वविद्यालय में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और सैकड़ों की संख्या में छात्रसंघ पदाधिकारियों के साथ छात्र मार्च में शामिल हुए. छात्रों ने संघ को खत्म करने और बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं के लिए छात्रों के आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश करके जेएनयू पर हुए नवीनतम हमले के खिलाफ नारे लगाए और कुलपति को जवाबदेह ठहराया. जेएनयू में छात्र हाल ही में यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं.
जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितीश ने कहा कि सामाजिक न्याय की मांग करते हुए जेएनयू के छात्रों ने देश और सरकार में निजीकरण और जातिवादी ताकतों के खिलाफ खुद को संगठित करना शुरू कर दिया है. जेएनयू कुलपति ने हमारे देश की परंपरा के अनुसार एक मजबूत छात्र आंदोलन के डर से, छात्र संघर्ष को तोड़ने और जेएनयू में संघवाद को खत्म करने के लिए छात्रसंघ पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. जेएनयू हमारे देश के उन कैंपसों में से एक है जहां दशकों से एक मजबूत छात्र आंदोलन मौजूद है. नितीश ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था छात्र एकता और संघर्ष की राजनीति से डरती है.
