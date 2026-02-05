ETV Bharat / state

जेएनयू छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन के विरोध में छात्रों ने निकाला मार्च, निलंबन वापस लेने की मांग

छात्रों ने की निष्कासन वापस लेने की मांग ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के पदाधिकारियों और एक पूर्व अध्यक्ष को हाल ही में निष्कासित करने, कैंपस से बाहर रहने का आदेश देने और भारी जुर्माना लगाने के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय में गुरुवार को हड़ताल रखी. सभी स्कूलों और सेंटरों में बंद रखते हुए छात्रों ने मार्च भी निकाला. इस दौरान मांग की गई कि प्रशासन द्वारा छात्र विरोधी आदेश वापस लिया जाए, कठोर सीपीओ मैनुअल रद्द किया जाए, यूजीसी दिशानिर्देशों के साथ रोहित एक्ट लागू किया जाए, वीबीएसए बिल खारिज किया जाए, पीएचडी छात्रों को बाहर न निकाला जाए, जेएनयू के कुलपति इस्तीफा दें और सिद्धांत फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के निजीकरण की नवीनतम कोशिश को कैंपस से बाहर निकाला जाए. छात्रों ने निकाला मार्च (ETV BHARAT) निष्कासन, निलंबन वापस लेने की मांग

इससे पहले प्रेस क्लब में भी राजद सांसद मनोज झा, सीपीआईएमल के सांसद राजाराम सिंह, सांसद शशिकांत सेंथिल और सांसद राजकुमार राउत ने जेएनयू के शिक्षक डॉक्टर डीके लोबियल और डॉक्टर उमा गुप्ता के साथ छात्र संघ पदाधिकारियों के निष्कासन के विरोध में निलंबन वापस लेने की मांग की.