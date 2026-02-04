ETV Bharat / state

जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का विरोध, सोशल इक्विटी मशाल जुलूस निकाला

जेएनयू में छात्र संघ पदाधिकारियों पर कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का विरोध, जुलूस निकाल कर इसे अलोकतांत्रिक बताया,निष्कासन आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की.

जेएनयू में छात्र संघ पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विरोध
जेएनयू में छात्र संघ पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विरोध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 8:38 AM IST

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है. जेएनयू प्रशासन द्वारा छात्रसंघ पदाधिकारियों पर की गई कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने एकजुट होकर मंगलवार देर रात “सोशल इक्विटी मशाल जुलूस” निकाला. छात्रसंघ पदाधिकारियों का कहना है कि यह जुलूस छात्रों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निकाला गया है.

जेएनयू छात्रसंघ से जुड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विरोध

जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) से जुड़े सभी चार पदाधिकारियों अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के. गोपिका, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव, जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और एक पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नीतीश कुमार को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित किए जाने के फैसले के बाद कैंपस में असंतोष का माहौल है. इसके अलावा कई अन्य छात्रों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने से छात्र समुदाय में नाराजगी और गहरी हो गई है.

छात्र संघ पदाधिकारियों पर कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का विरोध
छात्र संघ पदाधिकारियों पर कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का विरोध (ETV Bharat)

कार्रवाई को बताया छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश

छात्रों का कहना है कि यह कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि छात्र आवाज को दबाने की कोशिश भी है. इसी के विरोध में जेएनयू छात्रसंघ की ओर से “सोशल इक्विटी मशाल जुलूस” निकाला गया है. जुलूस बराक हॉस्टल से शुरू होकर विश्वविद्यालय के मेन गेट तक निकाला गया. उपाध्यक्ष के. गोपिका ने कहा कि यह शांतिपूर्ण मशाल जुलूस जेएनयू में लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक समानता की रक्षा का प्रतीक है.

जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ छात्रों का विरोध (ETV Bharat)

प्रशासन की कार्रवाई विश्वविद्यालय की परंपरा के खिलाफ

जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष ने कहा कि छात्रसंघ और विभिन्न छात्र संगठनों ने अपनी मांगें भी रखी हैं. इनमें चीफ प्रोक्टर ऑफिस मैनुअल को वापस लेने, जेएनयू में दमनात्मक कार्रवाई को रोकने, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस पर लगाए गए रोक के खिलाफ एकजुट होने, रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने, वीबीएसए बिल को खारिज करने और छात्रसंघ के अधिकारों की सुरक्षा जैसी प्रमुख मांगें शामिल किया गया हैं. छात्रसंघ का कहना है कि जेएनयू हमेशा से सामाजिक न्याय, समानता और विचारों की स्वतंत्रता का केंद्र रहा है. ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई विश्वविद्यालय की उसी परंपरा के खिलाफ है.

