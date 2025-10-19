ETV Bharat / state

JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, छात्र संघ अध्यक्ष समेत हिरासत में लिए गए 28 छात्र, बाद में रिहा

जेएनयू में छात्र संघ चुनाव होने वाला है.घटना परिसर में स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) के दौरान हुई मारपीट से जुड़ी बताई जा रही है.

JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प
JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 8:53 AM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्र संघ चुनाव की संभावित तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. परिसर का माहौल गरमाता जा रहा है. शनिवार देर रात छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) के अध्यक्ष नितेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतिया फातिमा समेत कुल 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया था जिनको बाद में छोड़ दिया गया.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने दिल्ली पुलिस की बर्बरता और जेएनयू प्रशासन की निष्क्रियता की कड़ी निंदा की है. 12 घंटे से अधिक समय तक छात्रों को पुलिस हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. JNUTA के अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्रों पर हिंसा की, जिसमें 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिसमें तीन जेएनएसयू पदाधिकारी शामिल हैं

JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प (ETV Bharat)

बता दें कि बीती शनिवार शाम करीब 100 छात्र-छात्राएं जेएनयू के पश्चिमी गेट पर इकट्ठा हुए. छात्र वसंत कुंज उत्तर थाने तक मार्च कर रहे थे और वहीं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने छात्रों की आवाजाही रोकने के लिए नेल्सन मंडेला मार्ग पर बैरिकेड लगाए, लेकिन छात्रों ने बलपूर्वक बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर उतर आए, जिससे ट्रैफिक कुछ समय के लिए बाधित हो गया.

करीब दो घंटे तक बना रखा बंधक

जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश ने बताया कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) में जनरल बॉडी मीटिंग के दिन मुझे, वाइस-प्रेसिडेंट, जनरल-सेक्रेटरी और काउंसलर को एबीवीपी के लोगों ने करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान हमें जातिवादी गालियां दी गईं और मारा-पीटा गया. हमने तुरंत दिल्ली पुलिस को फोन कर मदद मांगी, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की. जब हम इस घटना के विरोध में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की ओर मार्च कर रहे थे तो मॉल गेट पर दिल्ली पुलिस ने हम छात्रों पर ही लाठीचार्ज किया और करीब 100 छात्रों को हिरासत में ले लिया.

क्या है पूरा मामला
जेएनयू में छात्र संघ चुनाव होने वाला है. घटना परिसर में स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) के दौरान हुई मारपीट से जुड़ी बताई जा रही है. छात्र संगठन का आरोप है कि जीबीएम के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों पर दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी के विरोध में छात्रों ने वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन तक मार्च निकालने और घेराव करने का आह्वान किया था. पुलिस अधिकारियों ने दिनभर छात्र नेताओं से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है. लेकिन छात्र संघ पदाधिकारी पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट रहे और थाने के घेराव के अपने फैसले पर अड़े रहे. हालांकि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और हिरासत में लिए गए छात्रों से पूछताछ जारी है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 19, 2025 at 10:05 AM IST

TAGGED:

JNU
DELHI POLICE
JNU STUDENTS CLASH
STUDENT DETAINED
JNU STUDENTS CLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.