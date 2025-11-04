ETV Bharat / state

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025: करीब 67 फीसदी हुआ मतदान, देर रात शुरू हुई मतगणना

फिलहाल सबकी नजरें मतगणना पर है. बुधवार को पूरे दिन मतगणना के बाद गुरुवार को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025
JNU छात्रसंघ चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025 at 10:51 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ चुनाव 2025-26 के लिए मंगलवार को हुए मतदान में इस बार लगभग 67 प्रतिशत छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम रहा. 2024 में 73 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि 2019 में यह 67.9 प्रतिशत और 2018 में 67.8 प्रतिशत था. कोरोना की वजह से वर्ष 2020 से 2023 तक छात्रसंघ चुनाव नहीं हुआ था.

विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 9 बजे से ही छात्रों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा गया. जेएनयू के विभिन्न स्कूलों में बने मतदान केंद्रों पर छात्र मतदान के लिए कतारों में दिखाई दिए. हालांकि, सुबह के समय मतदान केंद्रों पर कम छात्र पहुंचे, मगर लंच के बाद दोपहर में दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं की संख्या बढ़ी. दिनभर परिसर में छात्र संगठनों के समर्थक मतदान केंद्रों के बाहर ढोल-नगाड़े, डफली और बैनरों के साथ नारेबाजी करते आए.

मतगणना प्रक्रिया पर सबकी नजर: शाम करीब सात बजे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. मतदान खत्म होने से तुरंत बाद मत पेटी को सील कर मतगणना केंद्र पर लाया गया, जहां रात करीब 11 बजे से मतगणना शुरू हुई. बता दें कि, अब सबकी नजर मतगणना प्रक्रिया पर है, जो मंगलवार देर रात शुरू हुई. बुधवार पूरे दिन मतगणना होने के बाद गुरुवार 6 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

कई महिला उम्मीदवार भी मैदान में: चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत ने कहा कि इस वर्ष की मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रही. उन्होंने कहा कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि जेएनयू में लोकतांत्रिक परंपरा न केवल जीवित है, बल्कि समय के साथ और अधिक सशक्त हुई है. इस बार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी भी रही. केंद्रीय पैनल से लेकर विभिन्न स्कूल प्रतिनिधि पदों तक कई महिला उम्मीदवार मैदान में रही. छात्र संगठनों AISA, SFI, BAPSA, ABVP और NSUI ने इस बार अपने घोषणापत्रों में सामाजिक न्याय, छात्रवृत्ति, लैंगिक समानता और हॉस्टल मुद्दों को प्रमुखता दी थी. मतदान के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलीं. किसी भी मतदान केंद्र से किसी गड़बड़ी या विवाद की सूचना नहीं मिली. केंद्रीय पैनल में चार प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे.

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025
JNUSU ELECTION 2025
JNUSU ELECTION RESULTS 2025
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव परिणाम 2025
JNU STUDENTS UNION ELECTIONS 2025

