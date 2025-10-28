JNU छात्रसंघ चुनाव में नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी, आज शाम को जारी होगी वैध नामांकन वाले प्रत्याशियों की सूची
वामपंथी छात्र संगठनों में फिर हुआ गठबंधन, एसएफआई की हुई वापसी, एक सीट से करना पड़ा संतोष.
Published : October 28, 2025 at 7:12 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई. इस दौरान वामपंथी छात्र संगठनों में एक बार फिर गठबंधन देखने को मिला. इसी साल अप्रैल में हुए चुनाव में अलग-अलग पैनल में चुनाव लड़ने वाले आइसा और एसएफआई इस बार फिर एक साथ आ गए हैं.
गठबंधन में छात्र संघ की चार सीटों में से दो सीटें आइसा को, एक एसएफआई को और एक डीएसएफ को मिली है. नामांकन के दौरान आइसा की ओर से अध्यक्ष पद पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्ट्डीज में पीएचडी की स्टूडेंट अदिति ने नामांकन किया तो वहीं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर स्कूल ऑफ सोशल साइंस में पीएचडी कर रहे दानिश ने नामांकन किया. अदिति जहां उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली हैं तो वहीं, दानिश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. जबकि एसएफआई की ओर से गोपिका ने तो वहीं डीएसएफ की ओर से सुनील ने नामांकन किया. इस तरह सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया शाम पांच बजे तक खत्म हुई.
अब मंगलवार को शाम सात बजे तक जांच में वैध पाए गए नामांकन पत्रों की सूची प्रदर्शित होगी. उम्मीदवार 29 अक्तूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. जबकि नाम वापसी के बाद बचे हुए प्रत्याशियों की अंतिम सूची बुधवार को जारी की जाएगी.
बता दें कि जेएनयू सेंट्रल पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पद के साथ-साथ 42 काउंसलर के पद पर भी मतदान होगा. चुनाव को लेकर 30 अक्तूबर से स्कूल की जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) और एक नवंबर को यूनिवर्सिटी जीबीएम का आयोजन होगा. जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर दो नवंबर को प्रेसिंडेशियल डिबेट होगी. चार नवंबर को दो पाली में सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और दोपहर ढाई बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक चुनाव का आयोजन होगा.
चुनाव को लेकर मतगणना उसी दिन रात नौ बजे से शुरू होगी और अंतिम परिणाम छह नवंबर को घोषित किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: