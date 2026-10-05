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JNU में छात्रसंघ का अनिश्चितकालीन अनशन जारी, प्रशासन पर धमकाने का लगाया आरोप

JNU में छात्र संघ का अनिश्चितकालीन अनशन जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्र संगठनों और प्रशासन के बीच विवाद के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) के पदाधिकारियों और छात्रों का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है. JNUSU के मुताबिक, छात्रसंघ की अध्यक्ष अदिति, उपाध्यक्ष गोपिका, महासचिव सुनील समेत 17 छात्र 3 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हैं. छात्रसंघ ने कैंपस से जुड़े कई मुद्दों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया है.