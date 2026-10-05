JNU में छात्रसंघ का अनिश्चितकालीन अनशन जारी, प्रशासन पर धमकाने का लगाया आरोप
JNUSU ने प्रशासन पर भूख हड़ताल पर बैठे अपने पदाधिकारियों की मेडिकल जांच नहीं कराने का भी आरोप लगाया है.
Published : October 5, 2026 at 4:31 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्र संगठनों और प्रशासन के बीच विवाद के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) के पदाधिकारियों और छात्रों का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है. JNUSU के मुताबिक, छात्रसंघ की अध्यक्ष अदिति, उपाध्यक्ष गोपिका, महासचिव सुनील समेत 17 छात्र 3 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हैं. छात्रसंघ ने कैंपस से जुड़े कई मुद्दों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया है.
JNUSU के अनुसार, छात्रों की प्रमुख मांगों में CPO मैनुअल को वापस लेना, JNUSU के पूर्व पदाधिकारियों के रस्टिकेशन को रद्द करना और कैंपस की जर्जर होती आधारभूत संरचना पर तत्काल ध्यान देना शामिल है. छात्रसंघ ने कैंपस में GSCASH को फिर से बहाल करने की भी मांग उठाई है. इसके अलावा IQAC के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और EOC में रोहित एक्ट के अनुरूप सुधार की मांग भी की गई है. JNUSU का कहना है कि ये मुद्दे लंबे समय से छात्र समुदाय से जुड़े विषय हैं और इन पर प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए.
मुख्य सुरक्षा अधिकारी को भेजने का आरोप: JNUSU ने आरोप लगाया है कि आंदोलन के बीच JNU प्रशासन की ओर से मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) को प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए भेजा गया. छात्रसंघ का कहना है कि CSO ने पदाधिकारियों और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को आंदोलन जारी रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी. छात्रसंघ के मुताबिक, बातचीत के दौरान पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ जारी रस्टिकेशन और 'आउट ऑफ बाउंड' आदेश का हवाला देते हुए अनशन को कथित तौर पर अवैध बताया गया.
भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की मेडिकल जांच का मुद्दा: JNUSU ने प्रशासन पर भूख हड़ताल पर बैठे अपने पदाधिकारियों की मेडिकल जांच न कराने का भी आरोप लगाया है. छात्रसंघ ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि अनशन पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी जरूरी है. छात्रसंघ का कहना है कि प्रशासन की ओर से दबाव बनाए जाने के बावजूद आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा. जब तक मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी. प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की धमकी या दबाव से अनशन प्रभावित नहीं होगा. अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन में और अधिक छात्रों को शामिल किया जाएगा.
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