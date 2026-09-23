ETV Bharat / state

JNU छात्रा से कथित छेड़छाड़, कार सवार दो युवकों पर आरोप; पुलिस ने की कार्रवाई

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में सोमवार देर रात एक छात्रा ने दो बाहरी युवकों पर कथित तौर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया. घटना के बाद छात्रा ने कैंपस में मौजूद एक सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी दी. स्थानीय पुलिस ने दोनों युवकों को मौके से हटाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की.

घटना ताप्‍ती छात्रावास के पास की बताई जा रही है. छात्रा के अनुसार, वह साबरमती ढाबा से अपने हॉस्टल की ओर लौट रही थी, तभी कार में बैठे दो युवकों ने उसे अपने पास बुलाया और कार में बैठकर शराब पीने के लिए कहा. छात्रा ने आरोप लगाया कि इस दौरान दोनों युवकों ने उसके साथ कथित तौर पर बदसलूकी भी की.

JNU के छात्र नहीं हैं दोनों युवक

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, छात्रा की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि दोनों युवक JNU के छात्र नहीं थे और बाहरी व्यक्ति थे. ऐसे में उनके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. यह जांच का विषय है कि दोनों युवक कैंपस में किस रास्ते से दाखिल हुए. उन्हें प्रवेश की अनुमति किस स्तर पर मिली और क्या किसी व्यक्ति ने उनके प्रवेश में मदद की थी.