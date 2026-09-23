ETV Bharat / state

JNU छात्रा से कथित छेड़छाड़, कार सवार दो युवकों पर आरोप; पुलिस ने की कार्रवाई

JNU की छात्रा ने दो युवकों पर कथित तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की.

JNU
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
author img

By ANI

Published : September 23, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में सोमवार देर रात एक छात्रा ने दो बाहरी युवकों पर कथित तौर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया. घटना के बाद छात्रा ने कैंपस में मौजूद एक सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी दी. स्थानीय पुलिस ने दोनों युवकों को मौके से हटाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की.

घटना ताप्‍ती छात्रावास के पास की बताई जा रही है. छात्रा के अनुसार, वह साबरमती ढाबा से अपने हॉस्टल की ओर लौट रही थी, तभी कार में बैठे दो युवकों ने उसे अपने पास बुलाया और कार में बैठकर शराब पीने के लिए कहा. छात्रा ने आरोप लगाया कि इस दौरान दोनों युवकों ने उसके साथ कथित तौर पर बदसलूकी भी की.

JNU के छात्र नहीं हैं दोनों युवक

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, छात्रा की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि दोनों युवक JNU के छात्र नहीं थे और बाहरी व्यक्ति थे. ऐसे में उनके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. यह जांच का विषय है कि दोनों युवक कैंपस में किस रास्ते से दाखिल हुए. उन्हें प्रवेश की अनुमति किस स्तर पर मिली और क्या किसी व्यक्ति ने उनके प्रवेश में मदद की थी.

JNU परिसर की सुरक्षा पर सवाल

JNU परिसर की सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन के दायरे में आती है. ऐसे में घटना के बाद कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था और बाहरी लोगों के प्रवेश की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रशासन की ओर से यह पता लगाया जाना अहम होगा कि दोनों युवकों का कैंपस में प्रवेश कैसे हुआ और क्या निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया गया था. फिलहाल पुलिस का कहना है कि छात्रा की ओर से शिकायत मिलने पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है घटना के बाद कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा और बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है.

इसे भी पढ़ें

  1. दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
  2. JNU की पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक, 'डिप्रीवेशन पॉइंट्स' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
  3. JNU PG Admission 2026: आज जारी होगी तीसरी मेरिट सूची, अभ्यर्थी पोर्टल पर देख सकेंगे परिणाम

TAGGED:

JNU HARASSMENT CASE
JNU छात्रा से छेड़छाड़
DELHI HARASSMENT
DELHI POLICE
JNU HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.