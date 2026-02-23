ETV Bharat / state

JNU में ‘समता जुलूस’ के बाद बवाल, पत्थरबाजी और गंभीर आरोपों से गरमाया कैंपस; कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार देर रात निकाले गए ‘समता जुलूस’ के बाद कैंपस में हिंसा भड़क उठी. वाइस चांसलर के खिलाफ चल रहे आंदोलन, छात्रसंघ पदाधिकारियों के निलंबन और विवादित बयानों के विरोध में यह जुलूस निकाला गया था. हालांकि जुलूस के बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) और अन्य स्कूलों में लॉकडाउन, ताला लगाने और फिर दो छात्र गुटों के बीच झड़प की घटनाओं ने पूरे परिसर को तनावपूर्ण बना दिया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पत्थरबाजी और अफरा-तफरी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं.

क्या था ‘समता जुलूस’ का उद्देश्य:

‘समता जुलूस’ विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर के कथित बयान के विरोध में रविवार देर रात निकाला गया था. इसके साथ ही छात्रसंघ के चार पदाधिकारियों और एक पूर्व पदाधिकारी के रस्टिकेशन के खिलाफ भी था. जुलूस साबरमती परिसर से शुरू होकर वीसी हाउस तक गया, जहां छात्रों ने प्रशासन से जवाब मांगने की कोशिश की. छात्रसंघ का कहना है कि जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आंदोलन को तेज करने और सभी स्कूलों में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया.

स्कूल एरिया में लॉकडाउन, पढ़ाई बाधित करने के आरोप:

एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि जुलूस के बाद वामपंथी स्कूल एरिया में लौटे और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज सहित कुछ स्कूलों में ताला लगा दिया. उनका कहना है कि सामान्य छात्र जो रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें रोका गया और धक्का-मुक्की की गई. छात्र प्रतीक भारद्वाज ने बताया कि जब सूचना मिली कि स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्रों को रोका जा रहा है तो कुछ अन्य छात्रों के साथ पहुंचा सवाल किया कि आम छात्रों की पढ़ाई क्यों बाधित की जा रही है. उन्होंने बताया इसी दौरान मुझे घेर लिया गया और मारपीट की गई.

बाथरूम में छिपा, फायर एक्सटिंगुइशर छोड़ा गया:

प्रतीक ने बताया कि बाद में लेफ्ट पार्टी के लोगों की भीड़ डंडों के साथ पहुंची. जान बचाने के लिए एक बाथरूम में छिप गया. उनका आरोप है कि लेफ्ट पार्टी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और अंदर फायर एक्सटिंगुइशर का पाइप डालकर गैस छोड़ी गई. उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ से दो घंटे तक अंदर फंसा रहा. बाद में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया. एक अन्य छात्र मनीष चौधरी ने भी सिर और गले पर चोट लगने की बात कही है. उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में एमएलसी कराया.

चैट संदेश और वीडियो जैसे सबूत दिखाए: