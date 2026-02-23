ETV Bharat / state

JNU में ‘समता जुलूस’ के बाद बवाल, पत्थरबाजी और गंभीर आरोपों से गरमाया कैंपस; कार्रवाई की मांग

जेएनयू में निकाले गए ‘समता जुलूस’ के बाद कैंपस में हिंसा भड़क उठी. छात्रसंघ पदाधिकारियों के निलंबन और विवादित बयानों के विरोध में निकाला गया.

जेएनयू में समता जुलूस के बाद बवाल
जेएनयू में समता जुलूस के बाद बवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 3:33 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार देर रात निकाले गए ‘समता जुलूस’ के बाद कैंपस में हिंसा भड़क उठी. वाइस चांसलर के खिलाफ चल रहे आंदोलन, छात्रसंघ पदाधिकारियों के निलंबन और विवादित बयानों के विरोध में यह जुलूस निकाला गया था. हालांकि जुलूस के बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) और अन्य स्कूलों में लॉकडाउन, ताला लगाने और फिर दो छात्र गुटों के बीच झड़प की घटनाओं ने पूरे परिसर को तनावपूर्ण बना दिया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पत्थरबाजी और अफरा-तफरी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं.

क्या था ‘समता जुलूस’ का उद्देश्य:

‘समता जुलूस’ विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर के कथित बयान के विरोध में रविवार देर रात निकाला गया था. इसके साथ ही छात्रसंघ के चार पदाधिकारियों और एक पूर्व पदाधिकारी के रस्टिकेशन के खिलाफ भी था. जुलूस साबरमती परिसर से शुरू होकर वीसी हाउस तक गया, जहां छात्रों ने प्रशासन से जवाब मांगने की कोशिश की. छात्रसंघ का कहना है कि जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आंदोलन को तेज करने और सभी स्कूलों में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया.

स्कूल एरिया में लॉकडाउन, पढ़ाई बाधित करने के आरोप:

एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि जुलूस के बाद वामपंथी स्कूल एरिया में लौटे और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज सहित कुछ स्कूलों में ताला लगा दिया. उनका कहना है कि सामान्य छात्र जो रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें रोका गया और धक्का-मुक्की की गई. छात्र प्रतीक भारद्वाज ने बताया कि जब सूचना मिली कि स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्रों को रोका जा रहा है तो कुछ अन्य छात्रों के साथ पहुंचा सवाल किया कि आम छात्रों की पढ़ाई क्यों बाधित की जा रही है. उन्होंने बताया इसी दौरान मुझे घेर लिया गया और मारपीट की गई.

बाथरूम में छिपा, फायर एक्सटिंगुइशर छोड़ा गया:

प्रतीक ने बताया कि बाद में लेफ्ट पार्टी के लोगों की भीड़ डंडों के साथ पहुंची. जान बचाने के लिए एक बाथरूम में छिप गया. उनका आरोप है कि लेफ्ट पार्टी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और अंदर फायर एक्सटिंगुइशर का पाइप डालकर गैस छोड़ी गई. उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ से दो घंटे तक अंदर फंसा रहा. बाद में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया. एक अन्य छात्र मनीष चौधरी ने भी सिर और गले पर चोट लगने की बात कही है. उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में एमएलसी कराया.

चैट संदेश और वीडियो जैसे सबूत दिखाए:

एसएसएस स्कूल के अध्यक्ष प्रशांत ने बताया कि सामान्य छात्रों को पढ़ाई से रोका गया. उन्होंने अपने पास चैट संदेश और वीडियो जैसे सबूत दिखाए, जिनमें छात्रों द्वारा मदद मांगने के संदेश और घटनास्थल की फोटो शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जो छात्र लाइब्रेरी जा रहे थे उन्हें रोका गया. विरोध करने वालों पर हमला किया गया. यह छात्रों की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है.

छात्रसंघ का पलटवार एबीवीपी ने भड़काई हिंसा:

वहीं जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ‘समता जुलूस’ शांतिपूर्ण था और क्लास बहिष्कार सामूहिक निर्णय था. उनका आरोप है कि 20-25 एबीवीपी कार्यकर्ता पत्थर और लाठियां लेकर पहुंचे और आंदोलन को बाधित करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि रातभर पत्थरबाजी होती रही और कई छात्र घायल हुए. उन्होंने दावा किया कि पुलिस को कई बार कॉल किया गया, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा समय पर नहीं मिली. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र लाइब्रेरी में अपने आप को बचाने के लिए सुबह तक लाइब्रेरी में रुके रहे.

आमने-सामने आरोप, प्रशासन पर सवाल

घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. एबीवीपी ने एफआईआर दर्ज कराने, कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था, आम छात्रों की पढ़ाई बाधित न की जाए और छात्रसंघ की मांग है कि वाइस चांसलर इस्तीफा दें, रस्टिकेट किए गए पदाधिकारियों को बहाल किया जाए, फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर समाधान निकले.

हंगामे पर प्रशासन सख्त, जारी किया स्टेटमेंट:

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में 22 फरवरी की रात दो छात्र समूहों के बीच झड़प की घटना को चिंताजनक बताया है. घटना पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. प्रशासन ने कहा कि कुछ छात्रों ने शैक्षणिक भवनों को बंद करने और पढ़ाई बाधित करने की कोशिश की. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और विश्वविद्यालय के समावेशी माहौल को प्रभावित करने की निंदा करते हुए प्रशासन ने नियमों तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आवश्यक कदम उठाने की बात कही है. फिलहाल कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही हैं और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

