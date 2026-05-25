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JNU में PG और ADOP कार्यक्रमों के दाखिले का शेड्यूल जारी, आज से शुरू हुआ आवेदन

जेएनयू प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 9:13 AM IST

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नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट (PG) और ADOP कार्यक्रमों में दाखिले का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू होगी और छात्र 15 जून 2026 रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. दाखिले की पूरी प्रक्रिया जुलाई और अगस्त तक चलेगी. विश्वविद्यालय ने मेरिट सूची, फीस जमा करने और दस्तावेज सत्यापन की तारीखें भी घोषित कर दी हैं.

25 मई (आज) से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया
जेएनयू प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 15 जून है. विश्वविद्यालय ने छात्रों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी है, जिससे अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके. दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जबकि दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में निर्धारित तारीखों पर किया जाएगा.

23 जून को आएगी पहली मेरिट सूची
विश्वविद्यालय ने बताया कि पहली मेरिट सूची 23 जून 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद चयनित छात्रों को 23 से 25 जून तक प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करनी होगी. इसी दौरान सीट ब्लॉकिंग की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. पहली सूची के बाद खाली बची सीटों के लिए दूसरी मेरिट सूची 1 जुलाई 2026 को जारी होगी. इसके साथ सुपरन्यूमेरेरी सीटों की जानकारी भी दी जाएगी. दूसरी सूची में चयनित छात्रों को 1 से 3 जुलाई तक फीस जमा करनी होगी.

जुलाई में होगा दस्तावेज सत्यापन
दाखिले की प्रक्रिया में अगले चरण के तहत चयनित छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा. विश्वविद्यालय के अनुसार यह प्रक्रिया 6, 7, 8, 9, 10, 13 और 14 जुलाई 2026 को होगी. इस दौरान छात्रों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है. इसलिए छात्रों को आवेदन भरते समय सभी जानकारियां सही देने की सलाह दी गई है.

खाली सीटों के लिए अंतिम मौका भी मिलेगा
जेएनयू ने खाली रह जाने वाली सीटों के लिए छात्रों को एक और अवसर देने का फैसला किया है. विश्वविद्यालय के अनुसार 20 से 22 जुलाई 2026 तक छात्र खाली सीटों पर दाखिले के लिए अपनी इच्छा दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद अंतिम मेरिट सूची 28 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी. अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों को 28 से 30 जुलाई तक फीस जमा करनी होगी. वहीं अंतिम चरण का फिजिकल वेरिफिकेशन 3 और 4 अगस्त 2026 को किया जाएगा.

7 अगस्त तक पूरी होगी दाखिले की प्रक्रिया
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि पूरे एडमिशन सत्र की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2026 है. इसी दिन तक सभी चयनित छात्रों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

जेएनयू देश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल है और यहां हर वर्ष देशभर से बड़ी संख्या में छात्र आवेदन करते हैं. ऐसे में इस शेड्यूल के जारी होने के बाद छात्रों ने दाखिले की तैयारी तेज कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की अपील की है, जिससे किसी भी नए अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके.

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