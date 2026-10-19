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JNU जेएनयू ने पीएचडी दाखिले का संशोधित शेड्यूल किया जारी, सिर्फ कल तक आवेदन का मौका

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2026 की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने आवेदन फॉर्म में सुधार, वाइवा-वॉयस परीक्षा, मेरिट लिस्ट जारी करने और दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने की तारीखें भी तय की हैं.

जेएनयू के पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन जमा करने की अंतिम समय सीमा रात 11:50 बजे है. इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 21 और 22 अक्टूबर को केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में दर्ज जानकारियों में सुधार किया जा सकेगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे फॉर्म भरते समय अपनी जानकारी और दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें.