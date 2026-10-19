JNU जेएनयू ने पीएचडी दाखिले का संशोधित शेड्यूल किया जारी, सिर्फ कल तक आवेदन का मौका
JNU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी दाखिले का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है.
Published : October 19, 2026 at 11:28 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2026 की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने आवेदन फॉर्म में सुधार, वाइवा-वॉयस परीक्षा, मेरिट लिस्ट जारी करने और दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने की तारीखें भी तय की हैं.
जेएनयू के पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन जमा करने की अंतिम समय सीमा रात 11:50 बजे है. इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 21 और 22 अक्टूबर को केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में दर्ज जानकारियों में सुधार किया जा सकेगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे फॉर्म भरते समय अपनी जानकारी और दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें.
26 अक्टूबर तक वाइवा के लिए बुलावा
संशोधित शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवारों को 26 अक्टूबर 2026 तक वाइवा-वॉयस परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है. वाइवा-वॉयस यानी मौखिक परीक्षा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने की संभावना है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन तारीखों को अस्थायी बताया है. उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित सूचना के लिए जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी.
13 नवंबर को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट
पीएचडी दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट 13 नवंबर 2026 को जारी करने की संभावित तारीख तय की गई है. पहली सूची में चयनित उम्मीदवारों को 13 से 15 नवंबर के बीच प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, फीस जमा करने और अपनी सीट पक्की करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद 18 से 20 नवंबर तक चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा.
26 नवंबर को दूसरी मेरिट लिस्ट
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, दूसरी मेरिट लिस्ट 26 नवंबर को जारी की जाएगी. इसमें चयनित उम्मीदवार 26 से 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान और सीट लॉक करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 1 दिसंबर 2026 को की जाएगी.
दिसंबर में पूरी होगी दाखिले की प्रक्रिया
यदि जरूरत पड़ी तो जेएनयू 7 दिसंबर 2026 को तीसरी और अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करेगा. इस सूची में शामिल उम्मीदवारों को 7 और 8 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उनके दस्तावेजों का सत्यापन 11 दिसंबर को किया जाएगा.
जेएनयू के संशोधित शेड्यूल के अनुसार, पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2026 है. विश्वविद्यालय ने कुछ चरणों की तारीखों को अस्थायी रखा है, इसलिए इनमें बदलाव संभव है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से लेकर अंतिम दाखिले तक की प्रक्रिया समय पर पूरी करें और किसी भी नए अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.
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