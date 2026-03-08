ETV Bharat / state

JNUTA पर भ्रामक प्रचार का आरोप, जेएनयू प्रोफेसर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खुला पत्र

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर एम. क्रिस्थु दोस ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को एक खुला पत्र लिखकर जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में उन्होंने कहा है कि JNUTA द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार और तथ्यों के तोड़-मरोड़ से विश्वविद्यालय के बौद्धिक माहौल और अकादमिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है. इसके अलावा यह पत्र उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी भेजा गया है, ताकि इस विषय पर ध्यान दिया जा सके.

जेएनयू परिसर में भ्रामक प्रचार पर चिंता

अपने पत्र में प्रोफेसर दोस ने कहा कि जेएनयू जैसे लोकतांत्रिक और बौद्धिक संस्थान में संवाद, बहस और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन जब तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा जाता है तो इससे लोकतांत्रिक विमर्श प्रभावित होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि JNUTA के कुछ पदाधिकारी विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के खिलाफ “विकृत और भ्रामक नैरेटिव” फैलाने में लगे हुए हैं.

‘डेड कैट स्ट्रैटेजी’ अपनाने का आरोप

पत्र में प्रोफेसर दोस ने कहा कि JNUTA असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए “डेड कैट स्ट्रैटेजी” का इस्तेमाल कर रही है. उनका कहना है कि जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय संगठन अनावश्यक विवाद खड़े कर रहा है.

कैंपस में बढ़ती विभाजन की राजनीति