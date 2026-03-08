ETV Bharat / state

JNUTA पर भ्रामक प्रचार का आरोप, जेएनयू प्रोफेसर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खुला पत्र

यह पत्र उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी भेजा गया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 8, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर एम. क्रिस्थु दोस ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को एक खुला पत्र लिखकर जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में उन्होंने कहा है कि JNUTA द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार और तथ्यों के तोड़-मरोड़ से विश्वविद्यालय के बौद्धिक माहौल और अकादमिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है. इसके अलावा यह पत्र उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी भेजा गया है, ताकि इस विषय पर ध्यान दिया जा सके.

जेएनयू परिसर में भ्रामक प्रचार पर चिंता

अपने पत्र में प्रोफेसर दोस ने कहा कि जेएनयू जैसे लोकतांत्रिक और बौद्धिक संस्थान में संवाद, बहस और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन जब तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा जाता है तो इससे लोकतांत्रिक विमर्श प्रभावित होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि JNUTA के कुछ पदाधिकारी विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित के खिलाफ “विकृत और भ्रामक नैरेटिव” फैलाने में लगे हुए हैं.

‘डेड कैट स्ट्रैटेजी’ अपनाने का आरोप

पत्र में प्रोफेसर दोस ने कहा कि JNUTA असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए “डेड कैट स्ट्रैटेजी” का इस्तेमाल कर रही है. उनका कहना है कि जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय संगठन अनावश्यक विवाद खड़े कर रहा है.

कैंपस में बढ़ती विभाजन की राजनीति

प्रोफेसर दोस ने यह भी आरोप लगाया कि JNUTA के बयान और पत्र विश्वविद्यालय में फैकल्टी और छात्रों के बीच अनावश्यक विभाजन पैदा कर रहे हैं. इस तरह का प्रचार जेएनयू की उस बौद्धिक परंपरा के खिलाफ है जो संवाद, बहस और असहमति पर आधारित रही है.

लाइब्रेरी में तोड़फोड़ पर उठाए सवाल

प्रोफेसर दोस ने अपने पत्र में जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ का भी उल्लेख किया और पूछा कि क्या किसी विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का हिस्सा माना जा सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई संस्था मानवता, तर्क और ज्ञान की खोज का प्रतीक है तो उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को कैसे सही ठहराया जा सकता है.

राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील

पत्र के अंत में प्रोफेसर दोस ने राष्ट्रपति से अपील की कि वह इस मामले पर ध्यान दें ताकि विश्वविद्यालयों में तथ्य आधारित संवाद, अकादमिक ईमानदारी और स्वस्थ बौद्धिक माहौल को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का ध्यान इस मुद्दे पर जाने से शिक्षाविदों और छात्रों में विश्वास बढ़ेगा.

