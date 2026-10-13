JNU में प्रोफेसर की बर्खास्तगी पर घमासान, कुलपति पर नियमों की अनदेखी का आरोप
11 छात्राओं की शिकायतों के बाद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को हटाने के आदेश पर विवाद गहराया.
Published : October 13, 2026 at 11:14 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को सक्रिय सेवा से हटाने के आदेश पर विवाद तेज हो गया है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होने के आरोप लगाए हैं. वहीं, प्रोफेसर अकोईजाम ने भी जांच प्रक्रिया को लेकर कुलपति के दावों पर सवाल उठाए हैं. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की है.
बर्खास्तगी के आदेश पर JNUTA ने उठाए सवाल
JNUTA के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन के मुताबिक, 9 अक्टूबर को जारी आदेश में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया. शिक्षक संघ का कहना है कि जेएनयू के स्टैट्यूट 30 के तहत किसी शिक्षक को बर्खास्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पास है. संघ ने आरोप लगाया कि कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाए बिना और उसके सदस्यों के साथ संबंधित दस्तावेज साझा किए बिना आदेश जारी कर दिया गया. JNUTA ने इसे विश्वविद्यालय की संस्थागत व्यवस्था और निर्धारित अधिकारों की अनदेखी बताया है. शिक्षक संघ ने मांग की है कि पूरे मामले में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा हो और प्रशासन को कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेह बनाया जाए.
Despite my witnesses having given their depositions on 14 August, 2026, VC of JNU tells a blatant lie saying that I have not produced any witness! And IC had written 43 mails, which I had responded to. And VC says on media, IC/JNU had written 300 mails! Shame! I had responded my written response to the allegations on 31 May 2026 and my deposition on 16 July 2026, and yet VC says I didn't co-operate! By the way, what is the number of the complainant? 2 or 3 or 11 or 13 (as per the statement of the VC) or 12 or 15 or 16? Obnoxious liars!!!! And the media and BJP talk about "sex for grades" which is not there even in the politically motivated complaint behind the witchunt! Anybody who cares for institutional propriety will know that any "procedural lapses" will benefit the either a "respondent" (if he has done anything wrong) or the "complainant" (if she has launched a false and malicious allegation). If a legitimate institution has been turned into a "Khap Panchayat", discarding the law, norms, and rules and regulations, no truth or legitimate conclusion can be arrived at. Beyond these two facts, having partaken in the deliberate procedural blunder, including remaining as mute spectators, to say that "procedural lapses" will benefit the "accused" (the "respondent"?) reveals an unmistakable prejudice and pretentious concern for justice, and most importantly, one's own culpability in committing the criminal act of perjury. The fact is the complainant can be "accused" of committing "frivolous" or "false and malicious" allegations, and the same can be upheld by ICC. And any "procedural lapse" can benefit such an unscrupulous complainant. A false and malicious allegation, pursued by abusing an institution as a "Khap Panchayat" to affirm it, and leaking out identity as well as concocting non-existent allegation and paddling the same through "media trial" to tarnish reputation is at the heart of the ongoing witchunt. The issue of technicalities/procedural lapses are important but far more important is to call out the lies and fabrication that form the complaint itself; it must be exposed... "Seeing like a feminist" (Nivedita Menon) will tell you that just being a "student" or "woman" doesn't mean that the person is essentially "vulnerable" or whatever she says is the truth... The rest, my team of lawyers will take care along with the people of my beloved Eramdam Manipur and those students who have understood and shared the process of learning with me as a part of lived experiences...— A. Bimol Akoijam (@Bimol_Akoijam) October 11, 2026
ICC की रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक होने पर चिंता
शिक्षक संघ ने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जांच और उसकी सिफारिशों से जुड़ी जानकारी मीडिया में आने पर भी सवाल उठाए हैं. JNUTA का कहना है कि इस तरह के मामलों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी चुनिंदा तरीके से सार्वजनिक हुई. संघ ने प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी सामने आने और प्रक्रिया का पालन नहीं होने से मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं.
GSCASH की पुरानी व्यवस्था का भी किया जिक्र
JNUTA ने जेएनयू की पुरानी जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट (GSCASH) व्यवस्था का भी जिक्र किया है. शिक्षक संघ के अनुसार, पुरानी व्यवस्था में छोटे और बड़े दंड से संबंधित प्रावधान स्पष्ट थे, जबकि मौजूदा आंतरिक शिकायत व्यवस्था में इन प्रावधानों को लेकर स्पष्टता की कमी है. शिक्षक संघ का कहना है कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच और कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत होनी चाहिए. ऐसी प्रक्रिया में शिकायतकर्ता और आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति, दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए.
11 छात्राओं की शिकायतों के बाद हटाने का आदेश
अकोईजाम जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स (CSSS) में प्रोफेसर थे. विश्वविद्यालय में 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ यौन दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज कराई थीं. इन शिकायतों की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने की. इसके बाद प्रशासन ने उन्हें सक्रिय सेवा से हटाने का आदेश जारी किया. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर अकोईजाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 लगाई गई हैं. ये धाराएं यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा या निजता के अपमान से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं.
कांग्रेस के लिए #SmashThePatriarchy महज़ एक राजनीतिक जुमला है! आज कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित होकर JNU यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस के दोहरे मापदंडों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी । राहुल गांधी जी, दूसरों को नारी सम्मान का पाठ पढ़ाने से पहले अपने संगठन के भीतर झाँकिए। JNU की 11 छात्राओं की शिकायतों के बाद सामने आए कांग्रेस सांसद डॉ. बिमोल अकोइजम पर गंभीर आरोपों पर आपकी चुप्पी आपकी कथनी और आपकी करनी के बीच का अंतर उजागर करती है। राहुल गांधी जी, पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक मंचों पर नारे लगाने से नहीं, अपने ही नेताओं की जवाबदेही तय करने से साबित होती है। उन 11 छात्राओं के साथ खड़े होइए और अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। महिला सम्मान पर कांग्रेस की यह चुनिंदा राजनीति देश देख रहा है । @BJP4India @BJP4Delhi #SexForMarks #MarksForMeritNotHarassment #CongressChuppiTodo #CongressKaHaathAaropiKeSaath— Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) October 12, 2026
प्रोफेसर का दावा-गवाहों के बयान के बावजूद गलत जानकारी दी गई
अकोईजाम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कुलपति पर जांच प्रक्रिया के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि उनके गवाह 14 अगस्त 2026 को अपने बयान दे चुके थे, इसके बावजूद कुलपति की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोई गवाह पेश नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि जांच समिति ने उन्हें 43 ईमेल भेजे थे, जिनका उन्होंने जवाब दिया. इसके बावजूद कुलपति की ओर से 300 ईमेल भेजे जाने की बात कही गई. अकोईजाम के अनुसार, उन्होंने 31 मई 2026 को आरोपों पर अपना लिखित जवाब दिया था और 16 जुलाई 2026 को अपना बयान भी दर्ज कराया था. प्रोफेसर ने शिकायतों और जांच की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मामले में तथ्यों और प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने आगे की कानूनी लड़ाई वकीलों के माध्यम से लड़ने की बात कही है.
11 बेटियों को न्याय कब? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जवाब दो! • महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस JNU की 11 छात्राओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चुप क्यों है? • आरोपी सांसद बिमोल अकोइजम पर कार्रवाई कब होगी, उन्हें पार्टी से कब बर्खास्त किया जाएगा? बेटियों को न्याय और जवाबदेही चाहिए... महिला सम्मान पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा! #SmashTheHypocrisyRaGa— BJP (@BJP4India) October 12, 2026
कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन
इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है. भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी पर अकोईजाम को बचाने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में कार्रवाई की मांग की. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि महिलाओं के अधिकारों और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई की बात क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीतिक नारा है? उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की. भाजपा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी इस मुद्दे को उठाया. पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
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