ETV Bharat / state

JNU में प्रोफेसर की बर्खास्तगी पर घमासान, कुलपति पर नियमों की अनदेखी का आरोप

JNU ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को सक्रिय सेवा से हटाने के आदेश पर विवाद तेज हो गया है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होने के आरोप लगाए हैं. वहीं, प्रोफेसर अकोईजाम ने भी जांच प्रक्रिया को लेकर कुलपति के दावों पर सवाल उठाए हैं. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की है.

बर्खास्तगी के आदेश पर JNUTA ने उठाए सवाल

JNUTA के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन के मुताबिक, 9 अक्टूबर को जारी आदेश में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया. शिक्षक संघ का कहना है कि जेएनयू के स्टैट्यूट 30 के तहत किसी शिक्षक को बर्खास्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पास है. संघ ने आरोप लगाया कि कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाए बिना और उसके सदस्यों के साथ संबंधित दस्तावेज साझा किए बिना आदेश जारी कर दिया गया. JNUTA ने इसे विश्वविद्यालय की संस्थागत व्यवस्था और निर्धारित अधिकारों की अनदेखी बताया है. शिक्षक संघ ने मांग की है कि पूरे मामले में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा हो और प्रशासन को कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेह बनाया जाए.