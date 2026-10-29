JNU पीएचडी दाखिला: NET श्रेणी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू स्थगित, JRF और GATE वालों को राहत
JNU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NET श्रेणी के अंतर्गत होने वाले पीएचडी दाखिले के इंटरव्यू स्थगित कर दिया है.
Published : October 29, 2026 at 7:58 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पीएचडी में दाखिले की तैयारी कर रहे NET कैटेगरी के छात्रों को फिलहाल इंतजार करना होगा. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NET के आधार पर पीएचडी दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू को अगले आदेश तक रोक दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, NET स्कोर और पर्सेंटाइल की वैधता को लेकर UGC, CSIR और NTA से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जब तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होती, NET कैटेगरी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू नहीं होगा. हालांकि, JRF और GATE कैटेगरी के छात्रों के इंटरव्यू तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे.
NET छात्रों का इंटरव्यू क्यों रोका गया
JNU प्रशासन के अनुसार, पीएचडी दाखिले में उपयोग होने वाले NET स्कोर और पर्सेंटाइल की वैधता अवधि को लेकर स्पष्टीकरण का इंतजार है. इसी वजह से विश्वविद्यालय ने फिलहाल NET कैटेगरी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू रोकने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि NET के आधार पर पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देने वाले छात्रों को अभी नई सूचना का इंतजार करना होगा. विश्वविद्यालय ने फिलहाल इंटरव्यू की नई तारीख घोषित नहीं की है.
JRF और GATE वालों के लिए क्या है नियम
JNU के नोटिस में साफ कहा गया है कि JRF और GATE कैटेगरी के उम्मीदवारों के इंटरव्यू नहीं रोके गए हैं. इन छात्रों का वाइवा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार होगा. JRF और GATE के तहत बुलाए गए अभ्यर्थियों को अपनी तय तारीख के अनुसार इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी.
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