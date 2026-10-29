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JNU पीएचडी दाखिला: NET श्रेणी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू स्थगित, JRF और GATE वालों को राहत

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पीएचडी में दाखिले की तैयारी कर रहे NET कैटेगरी के छात्रों को फिलहाल इंतजार करना होगा. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NET के आधार पर पीएचडी दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू को अगले आदेश तक रोक दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, NET स्कोर और पर्सेंटाइल की वैधता को लेकर UGC, CSIR और NTA से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जब तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होती, NET कैटेगरी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू नहीं होगा. हालांकि, JRF और GATE कैटेगरी के छात्रों के इंटरव्यू तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे.

NET छात्रों का इंटरव्यू क्यों रोका गया