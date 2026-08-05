ETV Bharat / state

JNU PG Admission 2026: आज जारी होगी तीसरी मेरिट सूची, अभ्यर्थी पोर्टल पर देख सकेंगे परिणाम

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों कि तीसरी मेरिट सूची 5 अगस्त 2026 (आज) जारी की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि मेरिट सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थी jnuee.jnu.ac.in पोर्टल पर अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर परिणाम देख सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने की भी सलाह दी है.

तीसरी मेरिट सूची जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा, वह अपने लॉगिन में जाकर आवंटित पाठ्यक्रम, श्रेणी और प्रवेश संबंधी अन्य विवरण देख सकेंगे. इसके साथ ही विश्वविद्यालय आगे की प्रवेश प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, शुल्क जमा करने और सीट स्वीकार करने की समय-सीमा भी अलग से जारी करेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट तथा प्रवेश पोर्टल पर मिली सूचना के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी करें.

दूसरी सूची के बाद बढ़ी तीसरे चरण की अहमियत

पीजी प्रवेश प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण के बाद कई सीटें खाली रह जाती हैं. ऐसे में तीसरी मेरिट सूची उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी मानी जा रही है जो अब तक किसी कार्यक्रम में चयनित नहीं हो सके हैं या जिनकी पसंद के पाठ्यक्रम में सीट मिलने की संभावना है. विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है, जिससे अधिकतम योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके.