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JNU PG Admission 2026: JNU ने जारी की दूसरी मेरिट लिस्ट, फीस जमा करने की अंतिम तारीख 5 जुलाई

25 जून को जारी हुई थी पहली मेरिट सूची

जेएनयू ने इससे पहले 25 जून 2026 को पीजी प्रवेश की पहली मेरिट सूची जारी की थी. अब दूसरी सूची जारी होने के साथ ही उन अभ्यर्थियों को एक और मौका मिला है, जिन्हें पहली सूची में स्थान नहीं मिल पाया था. दूसरी मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को तय समय सीमा के अंदर सभी प्रवेश प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक फीस जमा नहीं करता है, तो उसकी सीट रद्द की जा सकती है और वह अगले चरण के उम्मीदवार को आवंटित की जा सकती है.



ऐसे डाउनलोड करें दूसरी मेरिट सूची

उम्मीदवार सबसे पहले जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध JNU PG Merit List 2026 के लिंक पर क्लिक करें. नए पेज पर दूसरी मेरिट सूची के लिंक को खोलें और अपना आवेदन विवरण देखकर सूची डाउनलोड कर लें. भविष्य की जरूरत के लिए मेरिट सूची की एक प्रति सुरक्षित रखना भी जरूरी है. यदि आपका नाम दूसरी मेरिट सूची में शामिल है, तो सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पर लॉग-इन कर अपनी सीट स्वीकार करें. इसके बाद प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी. यह जानकारी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए.



ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया होगी पूरी

प्री-एनरोलमेंट पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. दस्तावेजों के सफल अपलोड के बाद ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है. फीस जमा होने के बाद उसकी रसीद और एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड कर सुरक्षित रखना जरूरी होगा.



इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को सीयूईटी पीजी 2026 का स्कोर कार्ड, जेएनयू आवेदन पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, स्नातक की मार्कशीट या डिग्री, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर तथा वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र अपलोड करना होगा. सभी दस्तावेज स्पष्ट और निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए. ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा. इस दौरान विश्वविद्यालय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड, श्रेणी प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेगा. यदि कोई उम्मीदवार मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है या दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है.



सत्यापन के बाद मिलेगा अंतिम प्रवेश

सभी दस्तावेजों के सफल सत्यापन और पात्रता की पुष्टि होने के बाद विश्वविद्यालय उम्मीदवार के प्रवेश को अंतिम रूप देगा. इसके बाद छात्र अपना फाइनल एडमिशन कन्फर्मेशन डाउनलोड कर सकेंगे और विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अपनी कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे. उम्मीदवार प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी करें. पोर्टल पर केवल साफ और वैध स्कैन कॉपी ही अपलोड करें. फिजिकल वेरिफिकेशन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाएं. किसी भी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से जेएनयू के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल और रजिस्टर्ड ईमेल की जांच करते रहें. निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं करने या दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं होने पर आवंटित सीट खुद रद्द की जा सकती है.



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