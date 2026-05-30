JNU Admission 2026: छात्रों को राहत, पीजी और एडीओपी प्रवेश आवेदन फॉर्म में कर सकेंगे सुधार, 15 जून लास्ट डेट
जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पीजी और एडीओपी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 जून 2026 तक खुला रहेगा.
Published : May 30, 2026 at 9:55 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) और एडीओपी (ADOP) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी कर बताया है कि आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी से जानकारी भरने में कोई गलती हो गई है, तो उसे सुधारने का एक अवसर दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो दिनों के लिए विशेष करेक्शन विंडो खोली जाएगी.
15 जून तक खुला रहेगा आवेदन पोर्टल
जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पीजी और एडीओपी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 जून 2026 तक खुला रहेगा. इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि के दौरान अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की मांग और शिकायतों को देखते हुए करेक्शन विंडो शुरू की जाएगी, जिससे छात्र अपनी आवेदन संबंधी त्रुटियों को ठीक कर सकें. नोटिस में कहा गया है कि करेक्शन विंडो खुलने के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म में एक बार संशोधन करने का अवसर मिलेगा. छात्र अधिकांश जानकारियों में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन कुछ जरूरी विवरणों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा. जेएनयू के अनुसार, उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारियां करेक्शन विंडो के दौरान भी नहीं बदली जा सकेंगी.
करेक्शन विंडो बंद होने के बाद सुनवाई नहीं
विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह निर्धारित समय सीमा के अंदर ही अपने आवेदन की जांच और आवश्यक सुधार कर लें. इस फैसले का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाए रखना है, जिसके बाद दस्तावेजों या आवेदन विवरणों को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो.
जेएनयू ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचने की सलाह दी है. विशेष रूप से श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और अन्य जरूरी सूचनाओं को सही तरीके से भरने पर जोर दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आवेदन में दी गई गलत जानकारी आगे चलकर प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम सबमिशन से पहले सभी विवरणों का सत्यापन जरूर कर लेना चाहिए.
जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया, करेक्शन विंडो और अन्य जरूरी सूचनाओं से जुड़े अपडेट के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. सभी नई सूचनाएं विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी की जाएंगी.
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