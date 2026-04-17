JNU MBA एडमिशन: फिर से खुले आवेदन, जानिए कब तक है आवेदन का दूसरा मौका
जेएनयू ने एमबीए में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की. अब छात्र 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published : April 17, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने एमबीए (शैक्षणिक सत्र 2026-27) में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की है. अब छात्र 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह मौका खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे. अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (ABVSME) द्वारा संचालित इस कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास CAT-2025 का स्कोर होना जरूरी है. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वह समय पर आवेदन करें और पूरी जानकारी के साथ प्रक्रिया पूरी करें.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह आवेदन करने से पहले पीजी और एडीओपी ई- प्रोस्पेक्टस 2026-27 को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. इसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया, फीस और कोर्स से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी गई है. बिना पूरी जानकारी के आवेदन करने से बाद दिक्कतें आ सकती हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही एमबीए कार्यक्रम के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.
नियमित अपडेट पर रखें नजर
विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहें. प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी नई सूचना, बदलाव या अपडेट के लिए वेबसाइट ही सबसे विश्वसनीय माध्यम है. समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं को नजरअंदाज करना अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसके पहले एमबीए दाखिले के लिए 10 फरवरी को आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी. उस समय अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई थी.
एमबीए कोर्स के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है. सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, जबकि एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीएटी 2025 में शामिल होना अनिवार्य है. आवेदन के दौरान कैट रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कोर देना होगा.
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