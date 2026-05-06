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JNU MBA Admission 2026: आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई, जानिए पूरी प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार JNU की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 1:42 PM IST

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नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (ABVSME) में MBA के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं. जेएनयू का ABVSME साल 2019 में शुरू हुआ था और अब तक इसके पांच बैच पासआउट हो चुके हैं. इसमें चयन प्रक्रिया तीन चरणों CAT स्कोर 70% वेटेज, ग्रुप डिस्कशन 10% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू 20% वेटेज के आधार पर किया जाएगा.

पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली

जेएनयू प्रशासन ने कहा कि MBA प्रोग्राम अनुभवात्मक शिक्षण पर आधारित है. यहां छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण, केस स्टडी, वर्कशॉप और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस पाठ्यक्रम में हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही, उद्योग विशेषज्ञों के व्याख्यान, प्लांट विजिट और भारतीय उद्योग जगत के केस स्टडी भी पढ़ाई का हिस्सा हैं.

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार JNU की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद लॉग-इन कर फॉर्म https://jnuee.jnu.ac.in/JNUXxREG2Yy026MBAZzjan/regprocess.aspx पर जाकर भरना और फिर सबमिट करना होगा.

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपये और एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1000 रुपये है. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैटेगरी/PWD/EWS सर्टिफ़िकेट और CAT 2025 और विदेशी छात्रों के लिए वैलिड GMAT स्कोर सर्टिफ़िकेट अपलोड करने होंगे.

स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा

जेएनयू में ABVSME के साथ-साथ अटल इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जो छात्रों को स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है. यह संस्थान “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के तहत उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में भी भूमिका निभा रहा है.

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