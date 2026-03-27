JNU में प्रमोशन-NFS और आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद, एक्स पोस्ट को लेकर भी उठा सवाल
JNUTA ने कहा कि अगस्त 2025 के बाद सिर्फ 18 प्रमोशन ही हो पाए हैं, जो कि बेहद गंभीर स्थिति है.
Published : March 27, 2026 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (JNUTA) ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित पर आरोप लगाते हुए एक विस्तृत बयान जारी किया है. संगठन ने प्रमोशन में देरी, 'नॉन फंड सूटेबल (NFS)' के दुरुपयोग, आरक्षण नीति के उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए दावों पर भी सवाल उठाए हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट को लेकर विवाद: JNUTA ने कहा कि 25 मार्च, 2026 को जेएनयू के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एकाउंट से एक 'उत्सव जैसा' संदेश पोस्ट किया गया. शिक्षकों का आरोप है कि यह पोस्ट उस दिन किया गया जब JNUTA ने संसद में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. संगठन का कहना है कि इस पोस्ट के जरिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने वास्तविक समस्याओं को छिपाने की कोशिश की. JNUTA ने कहा बिना ठोस आंकड़े सार्वजनिक किए ऐसे दावे करना 'भ्रामक' है और यह पारदर्शिता के खिलाफ है.
Career Advancement Scheme (CAS) promotions: From February 2022 to February 2026, JNU processed and approved 246 CAS applications from faculty members.— Jawaharlal Nehru University (JNU) (@JNU_official_50) March 25, 2026
This occurred alongside over 400 recruitment interviews. In addressing longstanding backlogs dating back to 2006, the… pic.twitter.com/9PDHKkUNFr
आरटीआई कानून के दुरुपयोग पर सवाल: JNUTA ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सूचना के अधिकार (RTI) कानून का गलत इस्तेमाल किया. सेंट्रल इंफोर्मेशन कमिशन (CIC) ने 17 फरवरी, 2026 को जारी आदेश में जेएनयू को धारा 8(1)(j) के दुरुपयोग के लिए फटकार लगाई थी. संगठन ने कहा कि CIC ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की प्रमोशन और वरिष्ठता से जुड़े मामलों में जानकारी छिपाना उचित नहीं है और पारदर्शिता जरूरी है.
प्रमोशन में देरी, आंकड़े चौंकाने वाले: संगठन ने कहा कि फरवरी 2022 से फरवरी 2026 के बीच 228 प्रमोशन मामलों पर विचार किया गया, जबकि इसी अवधि में 361 पदों के लिए सीधी भर्ती की चयन समितियां बनाई गई. उन्होंने कहा 2023 में 109 प्रमोशन, 2024 में 53 प्रमोशन और 2025 में केवल 33 प्रमोशन हुए. शिक्षकों का कहना है कि अगस्त 2025 के बाद सिर्फ 18 प्रमोशन ही हो पाए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है.
Delhi: Vice president JNUTA, Ajay Gudavarthy says, ''I met LOP Rajya Sabha, Kharge and later Rahul ji. I am also in touch with Mr. Digvijaya about JPC education. We are continuously raising the issue of JNU..'' pic.twitter.com/b8hxmSU9eC— IANS (@ians_india) March 24, 2026
170 से ज्यादा मामले लंबित: संगठन की तरफ से यह भी बताया कि फिलहाल 170 से अधिक प्रमोशन केस लंबित हैं. इसमें 51 एसोसिएट प्रोफेसर बनने की प्रतीक्षा में हैं और 120 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर अलग-अलग चरणों में अटके हैं. कुछ शिक्षकों के रिटायर होने तक प्रमोशन नहीं हो पाया, जबकि कुछ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लेने का फैसला किया.
नान फंड सूटेबल (NFS) पर आरोप: सीधी भर्ती में नॉन फंड सूटेबल के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी विवाद गहरा गया है. JNUTA का आरोप है कि 360 से अधिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया, करीब 40% (लगभग 140 पद) NFS घोषित हुए हैं. इनमें अधिकांश पद SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षित थे, जिससे सामाजिक न्याय की नीति कमजोर होती दिख रही है.
आरक्षण नीति के उल्लंघन का दावा: JNUTA की तरफ से दिए बयान के अनुसार, 2021-22 से 2024-25 के बीच SC छात्रों की संख्या 1500 से घटकर 1143, ST छात्रों की संख्या 741 से घटकर 545 और महिला छात्रों की भागीदारी भी 51.4% से घटकर 41.6% रह गई. शिक्षकों का कहना है कि यह संविधान की ओर से तय आरक्षण नीति के विपरीत है और इससे विविधता पर असर पड़ रहा है.
छात्रों और शिक्षकों पर असर: संगठन ने कहा प्रमोशन में देरी का सीधा असर PhD एडमिशन पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गाइड की संख्या कम हो रही है, छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
पारदर्शिता की मांग: JNUTA ने प्रशासन से सभी आंकड़े सार्वजनिक करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए दावों को तथ्यों के साथ स्पष्ट करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि जब तक प्रमोशन, भर्ती और NFS से जुड़े डेटा सार्वजनिक नहीं किए जाते, तब तक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट केवल 'सच्चाई छिपाने' का माध्यम बनेंगे.
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