ETV Bharat / state

JNU आंतरिक समिति चुनाव के नतीजे घोषित, तीन छात्र प्रतिनिधि चुने गए

डीन ऑफ स्टूडेंट्स मनुराधा चौधरी ने कहा स्नातक (UG) श्रेणी से गर्विता गांधी, परास्नातक (PG) श्रेणी से श्रुति वर्मा और पीएचडी (Ph.D) श्रेणी से परन अमितावा को छात्र प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है. ये तीनों छात्र अब विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति में अपने-अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के डीन ऑफ स्टूडेंट्स कार्यालय ने बुधवार को आंतरिक समिति (Internal Committee-IC) चुनाव 2025-26 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी. इस चुनाव में तीन प्रतिनिधियों का चयन स्नातक, परास्नातक और पीएचडी वर्गों से किया गया है.

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार संपन्न हुई और परिणाम घोषित होने के बाद इसे सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को भेजा गया है. इस सूची की प्रतिलिपि उप-कुलपति, रेक्टर-I और II, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, IC, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, डीन ऑफ स्कूल्स, विशेष केंद्रों के चेयरपर्सन, सिक्योरिटी और लीगल सेल निदेशक, मुख्य प्रोक्तर और CIS निदेशक को भी भेज दी गई है ताकि इसे जेएनयू की वेबसाइट और सभी नोटिस बोर्डों पर चस्पा किया जा सके.

जेएनयू आंतरिक समिति (IC) चुनाव 2025-26 के नतीजे घोषित (ETV Bharat)

बता दें कि इस बार तीन श्रेणियों अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी से उम्मीदवार मैदान में थे. अंडरग्रेजुएट श्रेणी से प्रतीष्ठा जुवन्था और गर्विता गांधी, दोनों स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज (SLL&CS) से थी. पोस्टग्रेजुएट श्रेणी में कनिष्क गौर (स्कूल ऑफ एजुकेशन), श्रुति वर्मा और रौशन कुमार, दोनों स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (SSS) से चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, पीएचडी श्रेणी से दो शोधार्थी मनीषा दाबला (स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज (SCNS) और परन अमितावा (SSS) उम्मीदवार थे.

छात्र-हित, शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन की होती है सहभागिता:

जेएनयू में आंतरिक समिति (IC) का गठन विश्वविद्यालय के छात्र-हित, शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे मुद्दों पर छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. इस समिति में चुने गए प्रतिनिधि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद का पुल माने जाते हैं. नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के चयन के बाद छात्रों में उत्साह का माहौल रहा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी नव-चयनित सदस्यों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और विश्वविद्यालय में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ेंः